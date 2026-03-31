張雪機車｜在貧困山村長大　中學輟學湖南仔熱血追夢造頂級電單車

中國電單車品牌「張雪機車」在29日結束的世界超級電單車錦標賽（WSBK）葡萄牙站WorldSSP組別中兩度奪冠，不僅創造了中國製造商在該賽事中的歷史性突破，也一舉打破了歐美日品牌長達數十年的冠軍壟斷。



奪冠消息迅速衝上內地網絡熱搜，其創始人張雪的熱血故事也隨之再度刷屏——這位從湖南農村走出的中學輟學生，用純粹的熱愛，造出了世界頂級的電單車。



張雪。（每日經濟新聞）

少年雨中追車100多公里只為上電視求曝光

從湖南湘西的電單車修車工，再到最後親手製造的電單車拿下世界級賽事，張雪的人生幾乎圍繞電單車展開。

公開資料顯示，現年39歲的張雪出生於湖南懷化麻陽的貧困山村，幼年父母離異，由祖母撫養長大。14歲時因家境貧寒輟學，進入縣城電單車維修舖當學徒。在這期間，他省吃儉用攢錢買了一輛二手電單車，開始在鄉間土路上練習特技。

2006年，19歲的張雪為了能上鏡曝光，並加入職業車隊，他主動聯繫湖南衛視《晚間新聞》欄目組，邀請他們來當地拍攝。然而，第一次拍攝並不順利。據欄目組記者易軍回憶，當時突降大雨，張雪騎着一輛轉手多次的二手電單車，幾乎是「連滾帶爬，頻頻翻車」。

節目組本想放棄拍攝，卻不斷收到張雪發來的短訊：「能不能再給我一次機會？」第二天，張雪揣着僅有的300元人民幣，冒着冷雨，騎車追了節目組一百多公里。

這份執着打動了電視台的工作人員，雖然張雪依舊「炫技」失敗，但節目幾經波折後終於順利播出。在結尾，張雪騎在電單車上高喊：「有夢想，就去追！因為勇敢，我的人生更精彩！」

在結尾，張雪騎在電單車上高喊：「有夢想，就去追！因為勇敢，我的人生更精彩！」（湖南衛視新聞）

在結尾，張雪騎在電單車上高喊：「有夢想，就去追！因為勇敢，我的人生更精彩！」（湖南衛視新聞）

一個中學輟學修車工的「飛馳人生」

節目播出後，張雪的人生，拐了一個「大彎」。2007年，張雪帶着6萬元積蓄加入通過節目相中他的江蘇泗陽的職業車隊。張雪開始從打雜、修車做起，期間，他積累了豐富的技術經驗，但同時，他也意識到國內電單車產業在核心技術上的短板。

2013年，26歲的張雪來到重慶，靠着在電單車論壇發佈改裝帖，賺到了人生的第一桶金。2017年，他創立凱越機車，推出多款車型，後來年銷量達3萬台。此外，他亦曾帶領車隊征戰達卡拉力賽（Dakar Rally），並成為首支完賽的中國電單車隊。

2024年，因理念分歧，他離開凱越機車，以自己名字創立張雪機車，半年後，張雪機車首款電單車500RR發佈。

據《財聯社》報道，目前張雪機車已完成自研四缸五氣門引擎、高性能三缸引擎的量產落地，掌握了動力核心技術，其中820RR搭載的三缸引擎最高轉速可達16000轉，性能直接對標國際頂級同級車型。

張雪機車。（每日經濟新聞）

另據《每日經濟新聞》報道，2025年張雪機車全年總產值達7.5億元，研發投入6958萬元，研發銷售佔比達9.33%。而在2026年品牌夥伴大會上，張雪在上述大會上透露，張雪機車2026年1月份已經完成A輪融資，預計能夠拿到9000萬元的投資，投後估值10.9億元。

2026年，張雪機車的820RR-RS賽車在葡萄牙波爾蒂芒賽道的世界超級電單車錦標賽（WSBK）中，以近4秒的絕對優勢連奪兩冠，成為首個在國際頂級電單車賽事中奪冠的中國品牌，而張雪機車成立至今，也不過短短的兩年時間。

中國張雪機車在世界級電單車比賽奪冠。（新華社）

品牌創始人張雪為車隊奪冠慶祝。（新華社公眾號）

從冒雨追車100多公里求一個入隊機會，再到如今張雪機車820RR-RS在國際大賽連奪兩冠，圍繞着電單車，張雪走過了人生的20年。

在聲名鵲起之後，張雪也給自己定了一個目標：十年時間，把張雪機車做到世界TOP10（前十）。他說，現在張雪機車處在國內第八，今年應該能進到中國前三。