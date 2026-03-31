中國張雪機車在世界級電單車賽2次奪冠　打破歐美日數十年壟斷

綜合內媒報道，中國機車品牌「張雪」在29日結束的世界超級電單車錦標賽（WSBK）葡萄牙站WorldSSP組別中兩次奪冠，創造了中國電單車製造商在WSBK賽事中的歷史性突破，打破了歐美日數十年的壟斷。創始人張雪宣稱，未來5年，將會吃掉國際這些所謂大牌50%以上的大排量市場份額。



中國張雪機車在世界級電單車比賽奪冠。（新華社）

張雪。（每日經濟新聞）

首秀便實現雙冠

WSBK是世界級電單車賽事，最大特點是參賽車輛基於量產車進行有限改裝，因此被譽為「賽道上的車展」，是電單車製造商展示量產車技術實力的重要舞台之一。賽事分為多個組別，「張雪機車」此次奪冠的WorldSSP組屬於中量級組別。

法國車手駕駛張雪機車的820RR-RS賽車以領先第二名近4秒的優勢奪得冠軍，被網友稱為「世界名畫」。（新華社公眾號）

28日的首回合正賽，法國車手瓦倫丁·德比斯駕駛着張雪機車的820RR-RS賽車，以3.685秒的絕對優勢奪冠。這不僅是中國電單車製造商在這一頂級賽事中的首個分站冠軍，更一舉打破了杜卡迪、雅馬哈等在該組別長期佔據優勢的格局。29日的第二場正賽中，德比斯再次奪冠，在本站比賽中實現「雙冠」。

品牌創始人張雪為車隊奪冠慶祝。（新華社公眾號）

創立兩年便站上世界之巔

張雪機車創始人張雪深知，沒有自主研發的發動機，永遠只能做「組裝廠」，永遠被國外品牌卡脖子。2024年4月，張雪在重慶兩江新區創立了以自己名字命名的張雪機車。

張雪機車。（每日經濟新聞）

2026年，張雪機車820RR三缸仿賽上市。這台民用量產車，經過賽道化改裝，直接站上了世界超級電單車錦標賽的賽場。這台從核心發動機、關鍵零部件到整車調校，均實現自主國產化的機車，拿下了雙冠王。

張雪說：「未來5年，我們會吃掉國際這些所謂大牌50%以上的大排量市場份額。」下一步，張雪機車將參加2026年9月上海站的MXGP賽事，並已開始籌備達喀爾拉力賽。