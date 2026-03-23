重慶觀音橋私家車失控衝撞行人　警方：司機疑突發疾病搶救不治

3月22日晚，重慶觀音橋發生車禍，有私家車失控衝向人群，多人被撞飛。

警方通報稱，33歲男司機唐某疑在駕駛期間突發疾病導致車輛失控，經搶救後不治，另有3名行人受傷，均無生命危險。



《大風新聞》報道，事發於3月22日晚上7時許，重慶市兩江新區觀音橋陽光世紀旁邊。當時多人正橫過馬路，一輛私家車從遠處高速駛至撞向人群。肇事車輛掛有「川Q」車牌，事發後右邊車頭撞爛。

肇事車輛的右邊車頭被撞爛。（大風新聞）

有目擊者稱，肇事司機開出數十米遠後停下，有市民衝前控制住他；市民報警後，民警和附近醫院的救護車很快趕到現場。

重慶市兩江新區觀音橋國際消費集聚區管理局相關人士介紹，事發現場原本有人行道，現在因施工用圍擋圍起，事發後城管大隊第一時間趕到現場協助警方處置，事故中有人受傷。

120救護車到場。（大風新聞）

3月23日凌晨，重慶市公安局兩江新區分局發布警情通報稱，3月22日晚上7時19分，33歲男司機唐某駕駛川Q牌照私家車行至建北一支路遠東城路段時，疑似突發疾病，車輛失控撞向路邊行人和停靠車輛，致兩車受損，唐某和3名行人受傷。

事發後，民警迅速趕到現場處置，將傷者送院救治。唐某經120搶救無效死亡，其餘傷者無生命危險，相關情況正進一步調查處理中。