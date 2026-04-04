為看｢好運｣粉色海豚　廣西三娘灣十餘艘船圍堵中華白海豚

綜合內媒報道，廣西欽州三娘灣有遊船非法載客出海觀看海豚，甚至出現十餘艘船圍堵白海豚的亂象。4月3日，官方通報稱將實施專項整治行動，打擊「三無」船隻非法載客出海觀豚。



觀豚船隻跟在白海豚身後。（紅星新聞）

遊客登上私家船。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，廣西欽州三娘灣號稱是內地遊客最容易看到中華白海豚的地方，當地存在為看 「吉祥好運」 粉色海豚，十餘艘船圍堵的亂象。

三娘灣的觀豚船主要分為兩類。一類是官方運營的船隻，另一類是漁民自行經營的「私人船」。為了爭搶客源，有不少船長承諾「包看到海豚，看不到退錢」。這些船隻為了避免虧錢，會不斷追逐着海豚，力求離海豚更近。

白海豚媽媽帶着一頭海豚幼崽。（紅星新聞）

違反官方要求

中山大學理學博士鄭銳強介紹，增加的船隻活動會對白海豚造成多種潛在的傷害，包括噪音干擾、螺旋槳傷害、漁具纏繞風險等。中華白海豚高度依賴聲吶系統進行交流和定位。海面噪音增加，會干擾它們的捕食和溝通。捕食效率下降，也會擠占求偶和社交的時間。而一旦發生撞擊，或母子分離，後果可能更加嚴重。

4月3日，廣西欽州市欽南區人民政府發佈情況通報稱，經查，目前三娘灣景區確實存在「三無」船隻非法載客出海觀看海豚的現象，官方將在原有聯合工作組基礎上加強隊伍力量和工作力度，實施專項整治行動，嚴厲打擊「三無」船隻非法載客出海觀豚。

母海豚背着死去的小海豚。（紅星新聞）

中華白海豚是什麼？

據廣東省林業局網站介紹，中華白海豚是國家一級保護動物，俗稱白忌、白牛、白海豚，被粵、閩、港、台、澳等地漁民譽稱為「媽祖魚」「海上大熊貓」。其體色因年齡的不同而變化較大，幼體灰色，成體全身白色，頭部、體側、鰭肢及尾鰭散佈灰色斑點。通常在劇烈運動後因皮下血管充血呈現出粉色。