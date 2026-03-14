新疆狐貍咬人後傳遭滑雪場打死　屬二級國保動物　官方通報

近日，新疆阿勒泰地區布爾津縣吉克普林國際滑雪度假區（禾木雪場）發生野生狐狸襲擊遊客事件，引發關注。有遊客被咬傷後前往衛生室接種狂犬疫苗。滑雪場早前回應媒體稱「不清楚此事」，但3月13日有知情人士向內媒爆料，事發當天（3月10日）咬人狐狸已被滑雪場工作人員當場打死，並提供現場影片佐證。涉事行為涉嫌違反《野生動物保護法》，事後，當地林草部門已介入核查。14日，當局通報，涉事狐貍被捕獲，生命體徵平穩；已督促吉克普林滑雪場對涉事工作人員進行嚴厲批評教育，並對滑雪場管理人員予以警示約談。



事件經過：狐狸接連追咬多名遊客

綜合《大河報》等報道，3月10日中午，吉克普林滑雪場雪道內，一隻狐狸先咬住一名男性遊客褲腿，被甩開後轉而撲向另一名女遊客，導致女遊客驚恐尖叫。現場影片顯示，狐狸行為異常兇猛，平日狐狸見人多會躲避，此次卻主動追咬多人。

受害遊客劉先生回憶，被咬發生在中午，下山後立即接種狂犬疫苗。他向滑雪場反映，對方僅登記信息，無後續處理。劉先生表示，雪場狐狸常出沒，但通常不主動接近人類，當天這隻狐狸明顯異常。

有遊客上傳傷口照片，證實咬傷需打疫苗。部分報道指出，這隻狐狸後腿疑似受傷（可能被單板滑雪者撞擊），產生應激反應，專門追咬單板遊客（被戲稱「單板復仇者」），對雙板遊客視若無睹。專家分析或與條件反射有關，狐狸將單板視為傷害源。

劉先生展示傷勢。他證實咬傷需打疫苗。（大河報）

網民爆料：狐狸被滑雪杖擊打致死

3月13日，知情人提供一段影影片，拍攝時間約3月10日12:30左右，即襲擊後不久。

畫面顯示，數名戴紅袖章、穿青色馬甲的工作人員手持滑雪杖追趕、圍堵狐狸。成功圍困後，一人用滑雪杖猛擊狐狸頭部，持續約40秒，狐狸倒地不起。

爆料人稱，狐狸無明顯瘸拐，雪地留血跡，疑被當場打死。

畫面顯示工作人員手持滑雪杖追趕、圍堵狐狸。成功圍困後，一人用滑雪杖猛擊狐狸頭部，持續約40秒。（大河報）

狐狸倒地不起。（大河報）

滑雪場多次否認 公眾號發文稱「瘸拐因發情期互鬥」

3月11日，滑雪場回應媒體「不清楚狐狸咬人」，建議關注公眾號。12日，吉克普林滑雪度假區公眾號發文回應狐狸情況，其未提咬人，僅稱春季為狐狸發情期，狐狸間爭配偶、領地易打鬥，腿部瘸拐係撕咬外傷，非人為；經專業確認，該狐狸無疾病、非「瘋狐」，請遊客放心。

3月13日，記者再次致電客服核實「打死狐狸」，對方明確否認「沒有此事」，隨後掛斷，之後電話無法接通。

林草部門介入：若打死屬實將處罰

記者將事件反映給布爾津縣林業和草原局，對方先稱將核實，後指事發地不在其管轄，建議聯繫阿勒泰山林業局。

阿山林業局布爾津分局負責人接受採訪稱，10日下午4點多接收一隻腿部瘸拐狐狸，暫未聽說打死狐狸。收到視頻後，將推送給當地派出所核查。

負責人強調，若證實滑雪場打死狐狸，行為涉嫌違法。赤狐（滑雪場附近狐狸學名）屬國家二級保護動物，將按《中華人民共和國野生動物保護法》處罰。滑雪場公眾號2024年科普亦確認狐狸為赤狐、二級保護動物。

滑雪場的狐貍。（吉克普林滑雪場公眾號）

最新通報：狐貍生命體徵平穩 對滑雪場管理人員予以警示約談

阿爾泰山國有林管理局布爾津分局聯合阿爾泰山環食藥分局布爾津林區派出所、阿勒泰地區公安局喀納斯景區分局及時成立聯合調查組，通過調取滑雪場監控視頻、現場勘查、走訪核實等方式開展了調查。

14日，官方發布通報指，經核實，3月10日有野生狐貍在滑雪場內追咬遊客，工作人員應急處置中因操作和設備不專業，致其短暫暈厥，蘇醒後又出現追咬行為，隨後該野生狐貍被滑雪場工作人員捕獲，並送至阿爾泰山國有林管理局禾木管護站，於3月10日至12日進行臨時救護與健康觀察，經救助人員初步檢查，腿部輕微外傷，生命體徵平穩，健康狀況良好，具備野外生存能力，隨即放歸自然。

目前，已督促吉克普林滑雪場對涉事工作人員進行嚴厲批評教育，並對滑雪場管理人員予以警示約談，要求立即完善野生動物應急處置流程，健全處置預案，開展全員培訓，切實提升規範處置能力。相關事宜由布爾津林區派出所正在進一步辦理中。

報通強調，野生動物是自然生態系統的重要組成部分。呼籲廣大遊客和經營單位：不靠近、不投喂、不驚擾野生動物，遇到突發情況保持安全距離，遇到受傷野生動物及時向布爾津林區派出所報告，「讓我們共同守護人與自然和諧共生的美麗家園」。