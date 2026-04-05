清明節‧有片│祭品份量太大！廣東男用無人機吊活豬羊上山孝敬祖先

清明時節雨紛紛，廣東人祭祖除了講究心誠，更講究那份「重份量」的祭品。近日，廣東梅州一則「無人機吊運豬羊祭祖」的影片在網上瘋傳。影片中，一頭碩大的生豬被吊掛在大型工業無人機下方，緩緩飛越山頭，讓不少網民驚嘆：「這年頭，豬真的能上天了！」



據《羊城晚報》報道，當事人周先生表示，用無人機運送豬、羊等祭品，並非為了炫耀，而是出於「現實考量」。他表示，祭拜祖先的地點位於深山，上山路程約有兩公里，路窄坡陡非常難行。

由於家族中長輩較多，大家體力有限，加上祭祖需要攜帶整頭豬、羊，還有大量的香燭、紙紮等祭品，總重量高達幾百斤，「路不好走且抬不動」成了每年的大難題。於是，周先生靈機一觸，動用了無人機進行高空吊運，將所有重物直接「空投」至祭拜點。

對此，不少網友直呼：「豬沒想到它也可以上天，這下真成天蓬元帥了」、「高手在民間，辦法總比困難多」、「科技助祖先食燒豬」。