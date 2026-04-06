清明節｜年輕人祭掃玩新花臣　曹操墓擺止痛藥、諸葛亮收東風導彈

清明時節，祭祖本是肅穆之事，但在河南安陽的曹操高陵遺址博物館，卻出現了令人忍俊不禁的一幕。大批年輕遊客在參觀一代梟雄曹操的陵墓時，送上的不是傳統鮮花香燭，而是一盒盒整齊碼放的「布洛芬」（Ibuprofen）止痛藥。



後生仔「跨時空」助曹操匡扶漢室

據《極目新聞》報道，曹操墓前擺佈洛芬這股熱潮源於民間史料與演義中對曹操死因的記載。相傳曹操晚年長期受「頭風」（嚴重偏頭痛）困擾，甚至因懷疑華佗要為其「開顱治病」而將名醫處死。當代年輕人本着「跨時空救援」的精神，紛紛帶上現代止痛藥前往祭奠。

相傳曹操晚年長期受「頭風」（嚴重偏頭痛）困擾，當代年輕人紛紛帶著現代止痛藥前往祭奠。（極目新聞）

除了布洛芬，供品櫃裏還出現了與「青梅煮酒論英雄」呼應的青梅酒，甚至還有《三國殺》卡牌與寫着「大魏」字樣的錦旗。網民對此紛紛留言調侃：「丞相，吃了布洛芬記得不能喝酒啊，容易藥效過激！」

曹操高陵遺址博物館的工作人員表示，相關影片中呈現出幾近「滿牆」的布洛芬是長期積累下來的，「我們不會隨意清理遊客送的禮品，只會將它們碼放整齊」。

除了布洛芬，供品櫃裏還出現了與「青梅煮酒論英雄」呼應的青梅酒。（中國新聞周刊）

寫着「大魏」字樣的錦旗。（中國新聞周刊）

張居正收痔瘡膏 諸葛亮收東風導彈

據了解，這種「精準對接需求」的賽博祭掃方式已在全國多地古人墓址上演。據《中國新聞周刊》報道，不同歷史人物收到的祭品各具特色。在四川成都的武侯祠，在諸葛亮塑像的供台下，竟然出現了「東風」系列導彈的照片。顯然，這是對諸葛亮在赤壁之戰中「借東風」典故的現代式致敬。

明朝中後期政治家、改革家張居正墓前最特別的「供品」是「馬應龍」痔瘡膏，因為有野史記載，張居正是因為痔瘡手術元氣大傷而去世。此外，有人發現，1582年張居正去世，「馬應龍」品牌同年創立。

西漢著名將領，年僅23歲便以卓越戰功震懾匈奴的霍去病墓前不缺薯片和辣條等零食，因為這位少年將軍死於23歲，大學生們猛然發現，將軍其實是同齡人，也是愛吃零食的年紀。