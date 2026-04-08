中國首善陳光標發文悼念稱陳麗華「宗親」大擺烏龍　網民：哭錯墳

4月7日，前中國「女首富」、富華國際集團榮譽主席、中國紫檀博物館館長陳麗華女士，因病醫治無效，於2026年4月5日在北京逝世，享年85歲。



同日，「中國首善」陳光標在社交平台發文悼念陳麗華，文中感性提到「都姓陳，是宗親」，意圖表達哀思。然而，這句「宗親」隨即引發軒然大波，大批網民直指「陳麗華是正宗的滿洲正黃旗人，本姓為葉赫那拉氏」並批陳光標「連基本功課都沒做」，鬧出了歷史與文化的笑話。



陳氏名譽會長「認錯親」

據此前報道，4月７日，中國富華國際集團發佈訃告，集團榮譽主席、中國紫檀博物館館長陳麗華女士，因病醫治無效，於2026年4月5日在北京逝世，享年85歲。陳麗華一生傳奇，由貧寒的滿族後裔白手起家成為內地女首富，其商業版圖橫跨北京長安街及金寶街；而她與《西遊記》「唐僧」扮演者遲重瑞相差11歲的婚姻，更一直是外界熱議的焦點。

此前報道：女首富陳麗華病逝享年85歲 香港發家成地產女王 追小11歲｢唐僧｣

陳麗華。（羊城晚報）

同日，「中國首善」陳光標在社交平台發文悼念陳麗華，並稱自己「萬分悲痛」。文章稱，（陳麗華）作為陳氏宗親、北京僑商會的傑出前輩，是我們陳家的驕傲，更是我們陳氏宗親心中可敬的大姐。我作為中國義門陳名譽會長，謹代表宗親致以沉痛哀悼，願大姐一路走好，家屬節哀保重。

隨後，有網民在該貼文的評論區指出，陳麗華是滿族正黃旗，葉赫那拉氏改姓的陳「你哭錯墳了。」

公開資料顯示，陳麗華1941年出生於北京頤和園，雖身為滿族正黃旗葉赫那拉氏後代，即與慈禧太后同族，和「陳姓」並無宗親關係。

隨後，有網民在貼文的評論區指出，陳麗華是滿族正黃旗，葉赫那拉氏改姓的陳「你哭錯墳了」。（微博截圖）

據悉，清朝滅亡後，為了避開當時社會對滿人的歧視或報復，許多滿族權貴選擇將複雜的滿族姓氏漢化。比如愛新覺羅改姓「金」的比較多，如演員「金巧巧」；瓜爾佳氏改姓關，像關曉彤、關之琳等；葉赫那拉改姓「那」「陳」等，像那英、那威、陳麗華等。

葉赫那拉改姓「那」「陳」等，像那英、那威、陳麗華等。（微博@那英）

目前，當事人陳光標已將該貼文刪去，有網民質疑：「陳光標可能根本不知道陳麗華是誰，只是看見新聞有位姓陳的名人去世，就想順手『攀親』。」

公開資料顯示，陳光標為江蘇黃埔再生資源利用公司董事長、中國紅十字會常務理事長、江蘇省紅十字會副會長，30歲開始慈善事業，捐款據悉多達上億人民幣，有「中國首善」之稱。