女首富陳麗華病逝享年85歲　香港發家成地產女王　追小11歲｢唐僧｣

中國富華國際集團今日（7日）發布訃告，集團榮譽主席、中國紫檀博物館館長陳麗華女士，因病醫治無效，於2026年4月5日在北京逝世，享年85歲。陳麗華一生傳奇，由貧寒的滿族後裔白手起家成為內地女首富，其商業版圖橫跨北京長安街及金寶街；而她與《西遊記》「唐僧」扮演者遲重瑞相差11歲的婚姻，更一直是外界熱議的焦點。



陳麗華訃告。

陳麗華1941年出生於北京頤和園，雖身為滿族正黃旗葉赫那拉氏後代，卻非含著金湯匙出生的「格格」。因家境清貧，她高中便被迫輟學，進入工廠當裁縫，隨後自立門戶做家具修理生意。她曾感言：「貧窮是一所最好的大學」。

她的財富轉捩點始於1982年移居香港。當時她憑藉家具生意積累的資金，在比利華（比華利）購入12棟別墅低買高賣，成功掘得第一桶金。1988年她在香港創立富華國際集團，隨後以港商身份回流北京投資。

90年代初期，陳麗華以驚人的商業眼光，在鄰近天安門的長安街旁投資興建「長安大廈」，並創立國內首家高端私人會所「長安俱樂部」，匯聚海內外各界精英。其後，她更主導了王府井金寶街的改造項目，將其打造為匯集麗晶酒店、香港馬會會所及名車展廳的高端商業街。

陳麗華。（網絡資源圖）

憑藉龐大的地產帝國，陳麗華多次登頂財富榜。資料顯示，2001年福布斯中國內地100富豪榜上，陳麗華以55億元（人民幣，下同）的財富排名第6位，成為中國內地女首富。2016年以505億身家奪得胡潤女富豪榜首富。2026年3月5日，胡潤研究院發布《2026胡潤全球富豪榜》，陳麗華以470億元人民幣身家，位列全球第656位。

倒追「唐僧」遲重瑞婚姻受爭議

除了卓越的商戰成就，陳麗華最為人津津樂道的莫過於她的婚姻。1988年，身為京劇迷的陳麗華偶遇憑《西遊記》紅遍全國的「唐僧」遲重瑞。當時陳麗華47歲，離異且育有三名子女，比遲重瑞大11歲。陳麗華曾坦言是自己主動追求對方，稱「遲先生那麼漂亮，很多女人排隊追」。

1990年，49歲的陳麗華與38歲的遲重瑞在香港登記結婚。其後，遲重瑞隨後淡出影視圈，全身心投入紫檀事業，擔任中國紫檀博物館副館長。這段婚姻起初飽受「傍大款」等流言蜚語困擾，但兩人相守逾30載，始終舉案齊眉。

陳麗華曾形容兩人不只是情侶，更是「人生旅伴」，相處時互相敬重，以「您」、「遲先生」、「董事長」相稱，從未紅過臉。遲重瑞也在採訪中平和表示：「董事長是一家之主，得給足面子。她脾氣火爆，只要發脾氣，我從不吭聲。等她脾氣過了，會對我更好。」

陳麗華與丈夫遲重瑞。

陳麗華與丈夫遲重瑞。

在財富之外，陳麗華下半生幾乎全情投入於紫檀藝術的傳承。她投資逾2億元在北京興建中國首家「國字號」私人博物館「中國紫檀博物館」，並獲贈「紫檀女王」美譽。儘管身家達數百億，她的個人生活卻極其節儉，不煙不酒，愛吃雪里紅燜飯，曾自稱每日生活費僅約10元。

陳麗華曾表示：「30年的紫檀時光，既艱辛亦幸福，有紫檀相伴，有家人支持理解，乃我紫檀人生最堅實後盾。」陳麗華逝世後，富華集團事務由其一兒二女掌管，其子趙勇目前擔任集團總裁。