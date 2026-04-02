張雪機車奪冠　中國首善陳光標贈勞斯萊斯　張雪擬轉賣捐款做慈善

「中國製造」近期在國際賽車場上吐氣揚眉，由張雪創辦的「張雪機車」在世界超級電單車錦標賽（WSBK）葡萄牙站連奪兩冠，打破歐美日品牌長達數十年的壟斷。



昨日（4月1日）曾被稱為「中國首善」的慈善家陳光標隨即宣布，將贈送一部價值1300萬元（人民幣，下同）的新款加長版勞斯萊斯予張雪以表獎勵。不過，生活節儉的張雪回應稱若獲贈將「打八折」變賣套現捐予李亞鵬的「嫣然天使基金」，而陳光標今日隔空喊話，直指變賣是「誤會了初心」，引發網民熱議。



在3月28日至29日舉行的WSBK葡萄牙站中，張雪車隊憑藉自主研發的820RR-RS重型電單車，在SSP組別連奪兩回合正賽冠軍，實現中國製造商在該項賽事的歷史性突破。

消息傳回國內後，陳光標於4月1日在社交媒體高調發聲，大讚張雪「太牛了」，形容他是「中國的驕傲」及「中國英雄」。陳光標表示，決定將公司剛購買、全中國唯一一部2026款加長勞斯萊斯幻影贈予張雪，作為其接待用車，並指車輛已運抵南京，期待完成交付，讓「中國製造閃耀世界」。

值得注意的是，張雪雖然身家早已破億，但私生活極為節儉，曾被曝光至今仍在使用螢幕破裂的廉價華為手機。面對陳光標的千萬豪禮，張雪表示若贈予屬實他將接受，但會立即以八折價格轉售予二手車商，並將所得款項全數捐贈予「嫣然天使基金」。

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對於張雪打算「套現行善」的想法，陳光標今日在評論區公開回應。他表示，贈車初衷是為了獎勵「張雪精神」及肯定其為國爭光的感受，強調該車剛買入尚未上牌，自己亦非常喜歡。

陳光標直言：「如果你想當二手車賣掉去轉捐贈，這是誤會了我的初心。」得知張雪工作極為勤奮，全年僅休息5天，堪稱楷模，故堅持贈車是予其個人使用，希望張雪能派人直接與其本人對接。他也在後續表示，他同樣尊重並支持張雪將其變現用於慈善的決定。

不過在陳光標提出要將勞斯萊斯贈與張雪的時候，已有網民猜測，陳光標所說的贈與並非車輛轉讓給張雪，而是僅將使用權給張雪。而張雪回覆表示，「那就給他豎中指。」

二人隔空一來一回喊話引發網民熱議，「張雪想賣陳光標贈送豪車給嫣然捐款」更登上微博熱搜。



網民熱議：



這下陳光標尷尬了，看你怎麼收場



蹭熱度，人家需要你「獎勵」嗎？人家也不開這登味兒豪車啊



怎麼？有錢來個情緒綁架麼



挺好的他想蹭流量就蹭唄捐給公益就行



賣掉捐款是個好主意。不過就不要打折賣給回收商了，不如開個拍賣會，兩千萬賣回給陳光標。

