貴州女做牽引治療雙腳懸吊逾1小時呼救無果　醫院：計時器沒響

貴州有女患者在醫院接受牽引治療時，因醫生忘記解除設備，其雙腳被懸吊逾一小時，期間多次呼喊亦無人應答，最終只能請朋友趕到醫院，讓醫護人員為她鬆綁。



《上游新聞》報道，蒲女士介紹，她日前在貴州仁懷市中醫院接受牽引治療，下肢被綁帶固定，雙腿呈垂直向上懸吊於床的上方，原定治療20分鐘，醫生卻忘記為她鬆綁，她多次大聲呼喊但始終無人應答，最終只能用手機向朋友求救，讓對方趕到醫院通知醫護人員為她解困。

蒲女士在醫院接受牽引治療，雙腳被懸吊逾一小時，期間多次呼喊亦無人應答。（上游新聞）

蒲女士稱，由於雙腿懸吊逾1小時，她被鬆綁後出現腿麻的症狀。事後，醫生僅表示「忘記了」，拆下設備後便離開。

4月13日，仁懷市中醫院針灸推拿科工作人員回應稱，由於計時器沒有響，導致醫護人員未能及時注意到治療時間已過，加上當時醫護人員非常忙碌，確實忘記蒲女士在牽引室，「那個（牽引裝置）是可以取的，她不會取，所以就沒有取下來」。

蒲女士向朋友求助。（上游新聞）

工作人員解釋，牽引治療在單獨的牽引室進行，患者被固定後不能移動，而計時器是在治療室設置，治療室集中進行針灸理療，比較嘈雜，因此沒有聽到患者的呼喊。事後醫護人員已與蒲女士溝通，她休息後並無大礙。

仁懷市衛生健康和體育局表示，已接到相關投訴，正在調查處理。

據介紹，頸椎、腰椎以及四肢都可以通過牽引治療相關疾病，利用作用力與反作用力的原理，通過手法、器械或電動裝置產生的外力，作用於人體脊柱或四肢關節，使組織發生一定的分離、關節周圍軟組織得到適當拉伸，從而達到治療目的。