深圳00後女生做遺體化妝師：靠雙手吃飯不丟人　要回避婚禮場合

喜歡二次元、愛跳抖音舞蹈、愛養貓狗的「00後」深圳女生劉伶，在大眾對「死亡」諱莫如深的當下，則選擇成為遺體化妝師。面對世俗對殯葬業者的偏見，劉伶卻說「能陪着逝者走到生命的最後一站，是其他工作給不了的價值感。」



她坦言，遺體化妝師給逝者化妝與日常化妝有着本質的不同，遺體化妝是為了還原逝者本來的樣子。一些逝者因為疾病、意外等原因離世，身體出現很大的變化，遺體化妝是對逝者的尊重，也是對生者的安慰。



「00後」女孩劉伶，是一名遺體化妝師。（晶報）

劉伶（右）陪伴家屬緬懷逝者。（深圳晚報）

「00後」女孩劉伶，是一名遺體化妝師。（深圳晚報）

從業三年，劉伶在殯儀館內閱盡悲歡離合。（第一現場）

不工作的劉伶，有着截然不同的鮮活面貌。（晶報）

看似任性的職業選擇：人生是自己的

《深圳晚報》報道，填報高考志願時，劉伶的同學大多護理、英語等熱門專業時，她卻選中了「現代殯葬技術與管理」。雖然父母苦口婆心勸她選「體面」的專業，但劉伶意志堅定認為，自己喜歡獨處，這份不會和人深入打交道工作非常適合她。

「與其從事不感興趣的工作，不如選一條自己想走的路，他人的目光我不在意。」這份特立獨行的清醒，讓劉伶義無反顧地踏入殯葬業。

從恐懼到從容 力求恢復逝者生前容貌

入行初期的恐懼是必經的洗禮。大三實習時，劉伶第一次接觸遺體，那是醫院裏剛離世的逝者，儘管身體尚有餘溫，卻已失去生命氣息，讓她一度不敢伸手。但隨着接觸次數增加，她逐漸克服心理障礙，練就專業功底。

劉伶的工作見證了從因病離世的蠟黃老人，到車禍、高墜的意外逝者。她提到，最難處理的是火災中炭化的遺體，有時需藉助3D打印技術才能復原容貌。對她而言，遺體化妝與日常美容有本質區別：「日常化妝是為了貼近美，而遺體化妝是為了貼近真實。我們不追求精緻妝容，只求還原逝者本來的樣子。」

這份工作遠比想像中繁重。除了妝容修飾，她還需引導家屬確認遺體、為逝者清洗穿衣，甚至要處理傷口縫合與頭骨拼接。遇到重創逝者，她會細心地進行內線縫合，力求讓逝者恢復生前容貌，為哀慟的家屬留住最後一點念想。

生死邊界的感悟：愛要及時，活在當下

從業三年，劉伶在殯儀館內閱盡悲歡離合。看到9歲高墜女童身旁的有父母給她帶來的裙子與玩偶、家屬為逝者準備的婚紗、追悼會上女兒對亡父告白「你永遠是心中C位」的悼詞……這些瞬間讓她對生命有了更多不一樣的感悟。

「一場體面的告別，能讓生者放下執念，讓逝者安然離去。」劉伶深切領悟到，死亡並非終點。見慣了生死無常，也讓她的生活態度變得更為通透：「死亡是難以預料的，有什麼想做的就去做，別等來不及。」

對抗世俗偏見：靠雙手吃飯沒什麼丟人

儘管社會日趨進步，但職業偏見依然如影隨形。劉伶深夜打車，司機得知目的地是殯儀館後拒載；親戚問起職務，她只能含糊應對；家人仍不願對外提及她的職業；婚禮喜慶場合她也會自覺回避，以免他人忌諱。

但面對這些偏見，劉伶顯得異常從容。她認為這只是一份靠專業換取尊嚴的普通職業，靠自己的雙手吃飯，沒什麼可丟人的。劉伶的包容與坦然，讓她在工作中更多了一份理性的專業感。

二次元少女的AB面：在沉重中汲取能量

不工作的的劉伶，有着截然不同的鮮活面貌。下班後，她是家裏三隻貓、一隻狗的「鏟屎官」，在寵物的陪伴中卸下工作的沉重。休息日，她會穿上動漫Cosplay服裝，穿梭於各大漫展，跳着流行的抖音舞蹈。這種強烈的反差，成了她調節心態、補給能量的最佳方式。

對於未來，劉伶充滿期待。她希望能將大學學到的悲傷輔導知識運用到工作中，推動更多「個性化葬禮」，讓服務更具溫暖。面對情緒崩潰的家屬，她總會輕聲安慰：「讓逝者體面離開，別讓他帶着牽掛走。」