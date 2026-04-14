深圳樓盤大減價引通宵排隊搶樓！有人打尖爆衝突保安噴辣椒水驅趕

《南方都市報》報道，4月13日，深圳龍華幸福城臻園3棟住宅樓開盤，由於開發商大幅降價且使用先到先得的銷售策略，引來數百名購房者和中介深夜排隊搶購。現場人流擁擠發生混亂，保安使用辣椒水驅散人群引發爭議。開發商發佈道歉信稱，保安是兼職人員，其行為未經公司允許，已嚴肅處理涉事人員。



深圳再現通宵排隊搶樓。（南方都市報）

深圳再現通宵排隊搶樓。（南方都市報）

低價吸引排隊購買

報道指，有現場地產代理透露，4月12日晚9時便有人開始排隊，13日凌晨營銷中心門口已經排起長龍，現場人頭湧湧。據地產代理介紹，開發商採用了「先到先得、取號選房」的銷售方式，且因為本次房源價格極具吸引力，所以吸引了購房者徹夜排隊。

深圳再現通宵排隊搶樓。（南方都市報）

一條馬路之隔即可到達深圳北部最大的商業綜合體壹方天地。（南方都市報）

深圳中原研究中心高級研究員鄒少偉表示，搶購的原因就是大降價：「備案價從6.5萬降到4.5萬左右，吸引了市場關注。」據地產代理的消息，部分房源折後的實際單價低至3.8萬元/平方米，相比開盤價下降了超1萬元/平方米。

具體來看，65平方米（約700平方呎）的兩房戶型總價僅需250萬-260萬元，82平方米（約882平方呎）的三房戶型總價約320萬-340萬元，89平方米（約958平方呎）的三房戶型總價約360萬-380萬元。

還有業內人士指出，幸福城臻園之所以大幅降價，和自身硬傷有關，包括無法和另一個地塊的純商品房共享配套設施、容積率高居住舒適度一般等。

保安用辣椒水趕人

隨着開盤時間臨近，排隊的人數越來越多，有購房者開始插隊和保安發生衝突。混亂中，一名保安使用了辣椒水，對着人群噴射，多名購房者被噴到咳嗽不止。

深圳再現通宵排隊搶樓。（南方都市報）

4月13日中午12時許，開發商深圳市鴻耀泰實業有限公司在其官方微信公眾號發佈致歉信，稱保安是兼職人員，其行為未經公司允許，已嚴肅處理涉事人員。

致歉信。（南方都市報）

龍華樓市進入價格戰時代？

據介紹，深圳龍華樓市曾經高達8萬元/平方米，但在近幾年持續降溫，且還面臨嚴重的庫存壓力。有開發商人士表示，幸福城臻園的大幅降價讓周邊樓盤不得不跟進降價：「如果不跟着降價，客戶都會被搶走；但如果跟着降，利潤就會大幅縮水，甚至可能虧本。」

不過深圳中原研究中心高級研究員鄒少偉認為，個別項目熱銷無法左右市場走勢，無法掩蓋目前多數項目依然去化不佳的窘境。