深圳破獲價值7800萬黃金走私案　民警：國內金飾轉手利潤高

據《深圳晚報》報道，近日，深圳海關緝私局成功破獲一起空港旅檢渠道特大走私黃金出境案，共拘捕犯罪嫌疑人11名，查證涉嫌走私的黃金及其製品130kg，案值7800萬元（人民幣，下同）。



深圳破獲7800萬黃金走私案。（深圳晚報）

2025年3月，深圳寶安機場海關在對一趟深圳出境航班進行行李查驗時，發現有3名旅客未向海關申報，在行李中夾帶手鐲、戒指等黃金飾品近400件，總重達2.8千克，海關立即將線索通報機場海關緝私分局。

緝私警察分析認為，背後極有可能隱藏着有組織的走私犯罪活動。2025年8月，專案組成功鎖定一個盤踞在廣州的走私黃金出境團伙。

轉手利潤相當可觀

經查，以黃某、方某為首的貨主團伙，安排人員在深圳多家珠寶公司採購黃金及其製品，通過快遞郵寄至彭某團伙位於廣州的貨代物流公司處，再由彭某組織「水客」以行李夾藏方式，通過跨境航班走私出境，最終流向黃某在境外開設的金店銷售牟利。

深圳破獲7800萬黃金走私案。（深圳晚報）

辦案民警、機場緝私分局偵查一大隊民警楊特介紹，走私分子之所以選擇這條犯罪路徑，與境內外市場差異密切相關：「國內黃金原料價格低，同時國內黃金首飾製作工藝精湛、款式新穎，在境外市場很受歡迎，轉手利潤相當可觀。」

11名主要犯罪嫌疑人全部落網

2025年10月11日，深圳海關緝私局開展收網行動，11名主要犯罪嫌疑人全部落網。目前，該案已移送深圳市人民檢察院審查起訴。

根據相關法律法規，任何單位和個人未經國家相關主管部門許可，嚴禁非法攜帶、運輸、郵寄黃金及黃金製品出境。