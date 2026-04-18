河南男子飲酒吐血搶救　醫院稱用百餘支止血針須7千元引家屬質疑

近日，吉林一位市民小江（化名）反映，2月15日，自己56歲的父親因飲酒後消化道大出血搶救 7.5 小時，費用清單顯示使用100餘支垂體後葉素止血針花費7000多元（人民幣，下同），家屬質疑用藥過量，醫院隨後退還該藥品自費部份4000餘元。



該院外科重症監護室工作人員稱，其用藥屬於搶救治療的合理範圍。



飲酒後吐血搶救7.5小時用100餘止血針 家屬質疑

《紅星新聞》報道，小江稱，2月15日凌晨，父親江某（化姓）在飲酒後突然持續吐血，家人將其送至鄭州市第一人民醫院搶救。根據醫院的入出院記錄單顯示，江某入院時診斷為失血性休克、消化道出血、酒精性肝硬化伴胃底靜脈曲張、重度貧血等。

2月15日中午，江某病情惡化，辦理出院後用救護車將江某拉回吉林老家。（紅星新聞）

當天中午，江某病情惡化，家屬辦理出院後用救護車將其送回吉林老家，抵達吉林時江某已離世。根據醫院的入出院記錄單顯示，江某出院時為「昏迷狀態，氣管插管呼吸機輔助通氣，目前給予三種血管活性藥物維持，使用量為極量」。此外記錄單顯示江某住院時間共為7.5小時。

小江處理完後事，返回鄭州補繳住院費用時注意到，名為「垂體後葉素」用於止血的藥品一共使用100餘支，花費7000多元。小江向醫院提出質疑，表示「僅7.5個小時的搶救，為什麼用了這麼多支藥？」，醫院在和小江協商後，於3月退還此藥品患者自費部份的4000多元。

醫院在和小江協商後，於3月退還此藥品患者自費部份的4000多元。（紅星新聞）

4月17日，鄭州市第一人民醫院外科重症監護室的一名工作人員表示，100支垂體後葉素針用量合理，此外該工作人員稱，除去搶救治療時候的使用，病人出院時還有一部份藥物外帶，進行退費是擔心醫鬧。

但據小江回憶，自己的父親在出院被抬進轉運的救護車之後，並沒有醫護人員將藥品給到自己。

醫生：特殊情況加大劑量屬合理使用範圍

北京某大型綜合性三甲醫院主任藥師張醫生稱，從垂體後葉素針的適應症上看，該藥劑「適應症用於肺、支氣管出血（如咯血）及消化道出血（嘔血、便血）」。張醫生表示，此類藥物的使用需根據出血量等有所不同，搶救時屬於特殊情況，加大劑量是完全可能的。

江某的治療費清單中，部分關於「垂體後葉素針」的費用記錄。（紅星新聞）

此外，該院急診科趙醫生、北京另一家三甲醫院外科重症監護室的侯醫生均表示，從患者的病歷上看，患者搶救時出血量很大，「如果止不住血，醫生肯定需要先採取止血治療，加大止血類藥物的劑量，這個使用量在合理的使用範圍內。」

小江對於退費仍存疑，「醫院也沒有給我說清楚這個藥是單子寫錯了，還是真的都給我父親打進去了。」

對此，陝西德尊律師事務所主任陳灝表示，患者家屬如有疑慮，可向當地衛健委投訴，要求對用藥是否違反診療規範進行行政調查，也可申請醫療損害鑑定，由專業機構判斷用藥是否合理。陳灝還說，如果醫院沒有過錯，此前醫院主動的退款行為，通常會被認定為自願和解，屬於自願給付。