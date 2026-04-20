無牌「老頭樂」偽裝急救送血車閃燈狂飆　天津市血液中心報警處理

有天津市民發現，一輛貼有「急救送血車」字樣的無牌三輪老頭樂（非正規、低速的電動代步車），近日在道路上高速行駛。天津市血液中心澄清，該車輛並非中心所有，強調運血車須具備專業製冷裝置及合法牌照；中心已報警追查該「山寨車」，懷疑司機此舉是為了特權通行。



《瀟湘晨報》報道，有網民反映，一輛來自「血液中心」的三輪老頭樂在道路上高速行駛，車輛後方寫有「急救送血車」、「血液中心」，但該車輛無牌照，車頂警報燈亮起。

無牌的三輪老頭樂貼有「急救送血車」字樣。（瀟湘晨報）

4月20日，天津市血液中心工作人員稱，涉事車輛並非來自天津市血液中心，中心正聯繫有關部門尋找該車輛，強調正式運血車須具備專業製冷裝置及合法牌照，「不會找一輛三輪車來做，這種車輛也得不到血液」。

工作人員猜測，涉事車輛的司機可能是通過張貼急救、血液等標識，讓其他車輛讓路。當地衛健委、交管部門暫未回應事件。