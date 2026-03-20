ZARA兒童泳衣被批太性感　側邊僅用細繩連接　家長：不敢給孩子穿

西班牙服飾品牌ZARA推出的兒童泳衣，近期在大陸引發爭議。由於該款泳衣採用比基尼設計，上衣和褲子側邊僅以細繩連接，遭網友批評過於暴露性感，質疑讓孩童穿著「奶辣風」泳衣是用性感綁架童年，引發各界對童裝成人化現象的討論。



這款引發爭議的ZARA泳衣售價為149元人民幣，產品介紹標示適合6歲至14歲女童穿著，設計上有碎花和圓點圖案。有大陸家長受訪時表示，這樣的設計過於成熟化，反而掩蓋了孩子的童真與自然之美。也有家長直言，真的不敢給孩子穿這種「三點式」的泳衣。輿論發酵後，有ZARA大陸分店工作人員表示並未進貨。ZARA昆明分店則說明，該商品線上有售，但門店沒有收到實際貨品。

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事實上，在大陸市場被質疑過於性感的兒童服飾品牌不只ZARA一家。陸媒新京報報導指出，豹紋兒童比基尼、露臍裝、緊身包臀裙等成人化設計頻頻出現，甚至出現「奶辣風」、「小辣妹」等行銷標籤，折射出童裝市場的逐利亂象。

對於此議題，輿論呈現兩極評價。有網友認為每個人都有選擇穿衣風格的自由，也有人表示買過類似衣服、沒有覺得不舒服，呼籲不要帶著有色眼鏡看待。然而大陸律師提醒，如果業者的宣傳廣告使用「幼態軟色情」的字句，可能會對孩子價值觀造成影響。此外，如果商家未經未成年人及監護人許可，而擅自使用兒童的「奶辣風」照片，可能涉及侵犯兒童肖像權、隱私權等民事權益。

針對童裝成人化問題，陸媒新京報評論認為，這是拿成人的審美標準打量、綁架兒童，呼籲品牌在童裝設計上應著重安全與舒適，同時喊話官方應明確定義童裝設計的紅線，嚴禁出現性暗示的產品和宣傳。

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