浙江景區售票牌核載誤譯Nuclear Loading　網民侃：核動力觀光船

浙江湖州市5A級景區南潯古鎮，近日被遊客發現一處電動觀光船售票告示牌的英文翻譯，將核載12人中的「核載」翻譯成「nuclear loading」（核能裝載），引發網民戲稱其為「核動力觀光船」。



《上游新聞》報道，有遊客反映，近日在南潯古鎮遊玩時，發現景區觀光船售票牌上的英文翻譯「擺烏龍」，將核載12人誤譯為「nuclear loading 12 people」。

有遊客發現南潯古鎮景區的觀光船售票牌上，將核載12人誤譯為「nuclear loading 12 people」。（小紅書）

該售票告示牌屬於浙江南潯古鎮旅遊發展有限公司，觀光船來往徐家弄碼頭及寶善河碼頭，牌上清晰列明觀光船票價、購票時間及發船規則，其中寫明「滿8人以上或20分鐘發船，核載12人，包含老人和嬰幼兒」。

惟在英文翻譯中，「核載」一詞被翻譯成與核能相關的「nuclear loading」。核載意指交通工具的法定最大載客量或載貨量，正確譯法應為「maximum capacity」 。

售票牌上的核載12人，英文誤譯為「nuclear loading 12 people」。（小紅書）

不少網民直言「笑死了」、「外國人來了直呼中國太強大」、「咱們已經發展到觀光小船都是nuclear的了」、「不知道製作公司是英文水平太低還是物理知識欠缺」；還有人將這一烏龍與古文《核舟記》關聯，笑稱「眾所周知，核舟記描寫的是我國第一艘核動力航空母艦」。

南潯古鎮是國家5A級旅遊景區、江南六大古鎮之一。（南潯發布）

南潯古鎮是國家5A級旅遊景區、江南六大古鎮之一。（南潯發布）

4月27日，南潯古鎮景區工作人員表示已核實情況，因更換告示牌內容需重新製作，將盡快完成整改。

南潯古鎮位於浙江湖州市南潯區，是國家5A級旅遊景區、江南六大古鎮之一，2014年作為中國大運河重要組成部分入選世界文化遺產，也是湖州市首個國家5A級旅遊景區。