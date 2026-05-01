五一｜千島湖民宿標錯價稱「蛇多」逼客退單　政府賠付並立案調查

五一假期前夕，溫州的林先生提前預訂千島湖民宿，商家卻因在節假日定價過低，竟以「山上毒蛇出沒、無水無餐、禁入庭院」等理由恐嚇林先生退單，甚至反指對方「貪婪」。

5月1日，淳安縣官方發布通報，認定涉事民宿拒絕消費者正常入住的行為涉嫌違法，將立案調查。同時，當地政府已向李先生「先行賠付」，保障其合法權益。



浙江教科影視頻道《小強熱線》報道，浙江溫州的林先生計劃五一期間與家人到千島湖旅遊，4月13日，他在網上旅遊平台提前預定了「深山雲居度假山莊」的度假別墅，4天3晚總價2725元。

林先生原先預定的度假別墅。（小強熱線）

預訂成功後，商家曾與他確認入住人數，次日卻稱標錯價，五一假期間要加至3000元一晚，要求林先生退單。經過平台溝通，商家最終同意林先生入住，卻表示為適當控制成本，不出借廚房設施，別墅的庭院不能使用，所有衛生清潔需住客自行處理，僅保留住宿功能和早餐，更直言「希望相互理解！因為我們也要吃飯、生存」。

同時，商家更提到酒店最近出現毒蛇，五一期間氣溫上升，是蛇類的活躍期，庭院及戶外活動的安全後果自己承擔。林先生認為，前述的各項限制，相等於他們一行十多人在住宿期間需關在房間內，商家是變相逼他不要來。

商家以「適當控制成本」為由，僅保留住宿功能和早餐，更直言「希望相互理解！因為我們也要吃飯、生存」。（小強熱線）

林先生認為，商家設立多項限制，是變相逼他不要來。（小強熱線）

商家承認標錯價

五一期間，千島湖的獨幢別墅民宿，價格從2、3000元到上萬元不等。深山雲居度假山莊的負責人承認是標錯價格，並稱自己「不小心點擊」確認訂單，但既然已租出，出於成本考量，只能提供住宿，其他概不負責。

對於平台上標明的棋牌室、釣魚、泳池、免費帳篷租賃、每日打掃等一系列配套服務及設施，負責人表示不提供。關於戶外設施使用，負責人則稱「這個山腳下地方，蛇很多，我要提醒他。我也不希望他來住，因為這個價格我確實也是兩難」。

據民宿簡介，原本會提供包括棋牌室、釣魚、泳池、免費帳篷租賃、每日打掃等一系列配套服務及設施。（小強熱線）

負責人又以賣衣服做比喻，「價值一千塊的衣服，不小心一百塊賣給他了，回過頭你還要找我袖子上要給你鑲個金邊上去，你說可不可能？是你傻還是我傻？反過來說明一個人性的貪婪問題」。

據報道，經平台核實，訂單成交後，商家以定價過低單方面拒絕接待。平台多次協調，商家雖口頭同意履約，但與消費者私下溝通中出現語言威脅等不當行為。為保障消費者假期出行體驗，平台正積極為消費者協調替代住宿方案，同時對商家下架處理。

「深山雲居度假山莊」度假別墅。（小強熱線）

官方：涉事民宿違法，將立案調查

針對有酒店以「蛇很多」等不實理由勸退顧客，5月1日，淳安縣文化和廣電旅遊體育局發布通報稱，經縣市場監督管理局現場調查，涉事民宿拒絕消費者正常入住的行為，涉嫌違反《價格法》《明碼標價和禁止價格欺詐規定》等法律法規，將依法立案調查。

同時，依據《淳安縣星級旅遊飯店消費糾紛賠償指引》第三條「酒店違約取消客人預訂的客房，客人可以選擇要求酒店雙倍返還客房訂單價款」的規定，主動和客人取得聯繫，並通過政府資金池已賠付到位，切實保障消費者合法權益。

通報稱，淳安縣持續提升旅遊服務品質與消費維權保障水平。淳安縣文化和廣電旅遊體育局將聯合相關部門在全縣住宿行業開展全覆蓋排查整治，暢通投訴舉報渠道，依法從嚴查處強制退單、惡意漲價、虛假宣傳等侵害遊客權益行為。