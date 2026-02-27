「十五五」防治大氣污染仍有挑戰　官方：續以降PM2.5濃度為主線

周五（27日）生態環境部舉行新聞發布會，負責人介紹，「十五五」期間，大氣污染防治工作仍然面臨挑戰，今後將繼續以PM2.5濃度下降為主線，大力推動結構優化調整和污染精細化治理，推動空氣質量全面改善。



生態環境部大氣環境司司長李天威介紹，京津冀及周邊地區、汾渭平原每年秋冬季都會出現1至2次持續7天以上的重污染過程，而3天重污染就能拉高一個城市PM2.5年均濃度1微克左右，一些非重點區域改善速度偏慢；不少地方難以擺脫「氣象影響」，在全球變暖大背景下，「十五五」極端天氣可能成為「新常態」，空氣質量改善的不確定性仍然很大。

他指出，中國PM2.5濃度與國際領先水平差距仍然較大。目前的深度減排存在難度，後續依靠大工程、大項目減排的潛力較為有限；以化石能源為主的能源結構、以重化工為主的產業結構、以公路為主的交通運輸結構格局在短期內還難以改變；治理設施不正常運行和低效失效等問題依然突出，部分基層生態環境部門的技術能力、裝備水平也存在差距，持續改善大氣環境質量仍然任重道遠。

「十五五」期間，生態環境部將推動出台《空氣質量持續改善行動計劃（2026—2030年）》，創新金融、價格、財稅、環保差異化管理政策，深入推進結構轉型，加快促進傳統產業綠色化低碳化改造，大力發展非化石能源和煤炭清潔高效利用，鼓勵發展綠色交通。謀劃實施一批重點減排工程和治理行動，推動污染物排放持續下降。

李天威進一步表示，會在格局上優化三大分區。錨定重點區域，持續深化結構轉型和協同治理。推動長江中遊城市群、川渝地區、天山北坡城市群等對標重點區域全面提升治理效能。支持粵港澳大灣區、海峽西岸、海南省等先行區域對標世界一流，探索低濃度條件下的持續改善路徑。通過構建分區分類、梯次推進的整體格局，實現空氣質量全域提升。