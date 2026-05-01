有片｜廣州地鐵男子在逼爆車廂瘋狂噴辣椒水　多名乘客極痛苦倒地

4月30日晚間，廣州地鐵3號線一名男子在車廂內向乘客噴曬辣椒水，導致多人出現不適，並引發車廂混亂。《荔枝新聞》報道指，地鐵派出所工作人員證實，這名男子噴的是辣椒水，目前人已被捕，派出所正在調查處理。



有網民爆料，涉事黑衣男子是因為偷拍被發現，才拿出辣椒水噴霧攻擊乘客；但也有網民指，他是因為偷旁邊乘客的東西被發現，然後就掏出辣椒水對着整個車廂的人亂噴。目前，警方未有相關通報。



廣州地鐵3號線一名男子在車廂內向乘客噴曬辣椒水。（影片截圖）

廣州地鐵3號線一名男子在車廂內向乘客噴曬辣椒水。（影片截圖）

廣州地鐵3號線一名男子在車廂內向乘客噴曬辣椒水。（影片截圖）

廣州地鐵3號線一名男子在車廂內向乘客噴曬辣椒水。（影片截圖）

廣州地鐵3號線一名男子在車廂內向乘客噴曬辣椒水。（影片截圖）

肇事男子被乘客圍毆打倒在地。（網絡圖片）

據網上流傳影片顯示，當時廣州地鐵3號線在前往體育西路站途中，一名戴眼鏡的黑色上衣男子在擠滿乘客的車箱內亂噴不明液體，旁邊有人喊「報警」，不少乘客中招咳嗽，現場一片混亂，甚至有人逃出車廂後不適倒地。另有影片顯示，有乘客情緒激動，一度試圖圍堵肇事男子。

男子噴曬辣椒水，導致現場一片混亂。（網絡圖片）

男子噴曬辣椒水，導致現場一片混亂。（網絡圖片）

據網上爆料，有網民指，黑衣男子是因為偷拍被發現，才拿出辣椒水噴霧攻擊乘客，只要有人上前抓他，他就狂噴辣椒水，最後列車到站後，一堆人上前圍毆他；但也有網民指，他是因為偷旁邊乘客的東西被發現，然後就掏出辣椒水對着整個車廂的人亂噴。

《荔枝新聞》報道，親歷者張女士稱，她是來廣州遊玩，當時聽到老公說快跑後，就聞到一股刺鼻的味道，後來被人群硬推下車，之後才知道是一個男人噴辣椒水噴霧。

事後，地鐵派出所工作人員回應，黑衣男子噴的是辣椒水，目前他已被拘捕，派出所正在調查處理。