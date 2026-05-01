廣州白雲機場T1航廈將關閉　所有航空公司轉至T3　轉機需坐穿梭巴

根據廣州機場最新安排，自2026年5月7日凌晨2時起，廣州白雲國際機場T1航站樓的所有航司將有序切換至T3航站樓運營，所有航司將在6日晚上到7日凌晨進行轉場。



記者從深圳航空了解到，自2026年5月7日起，深航廣州白雲國際機場進出港航班，將全部正式從一號航站樓（T1）轉場至三號航站樓（T3）運營。

廣州白雲國際機場T1航站樓的所有航司將有序切換至T3航站樓運營。（by.gov.cn）

此外，國航系涉及5家國內航司包括：中國國際航空（CA）、深圳航空（ZH）、昆明航空（KY）、山東航空（SC）、西藏航空（TV）。

據深航介紹，根據轉場安排，深圳航空在廣州白雲國際機場T3航站樓的值機櫃台在出發大廳D26、D27、D28櫃枱，服務櫃枱在出發大廳D9、D10櫃枱。

深圳航空特別提醒，航班截止辦理乘機手續時間為計劃起飛前40分鐘，登機口關閉時間為計劃起飛前15分鐘，旅客需提前關注轉場訊息，合理規劃出行時間，預留充足時間抵達機場辦理相關手續。

廣州白雲國際機場T1航站樓的所有航司將有序切換至T3航站樓運營。（南方網）

廣州白雲國際機場設有24小時免費穿梭巴士，可便捷接送T2、T3航站樓轉機旅客：

每日09:00-21:00穿梭巴士10分鐘/班；

21:00-次日09:00穿梭巴士20分鐘/班；

T2至T3航站樓區間車程大約15分鐘；

T2乘車點位於T2交通中心東客運站30號卡位；

T3乘車點位於T3交通中心東客運站74號卡位。



現場指引標識清晰，旅客可按指引快速換乘。請廣大旅客注意白雲機場的即時交通訊息，提前做好行程規劃。