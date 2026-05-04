世界盃2026｜網傳央視拒付20億天價轉播費 大陸球迷恐冇波睇
距離2026年美加墨世界盃開幕僅剩40多天，但中國大陸地區的轉播權歸屬仍未落定。網傳國際足球聯合會（FIFA）對中國大陸市場報價約2.5億至3億美元（約20億人民幣），接近上一屆轉播權費的兩倍。據解說員、央視前主持人王濤透露，央視與FIFA之間的版權談判仍在拉鋸之中，尚未取得實質性進展。
綜合《聯合早報》、《現代快報》報道，由美國、加拿大和墨西哥聯辦的2026年世界盃是歷史上規模最大的一屆賽事，將有創紀錄的48支球隊參賽，共進行104場比賽，比2022年多出整整40場。
但值得注意的是，中國大陸地區至今沒有確定的轉播權。FIFA在3月1日發佈的亞洲轉播權銷售公告中，列出日本、香港、印尼、新加坡等市場已完成銷售，但同時寫明中國大陸、印度、馬來西亞、泰國等關鍵市場的轉播權仍可售。
網傳央視拒付世界盃天價版權費
根據國家新聞出版廣電總局發佈的《關於改進體育比賽報道和轉播管理工作的通知》，重大國際體育比賽（包括奧運會、亞運會和世界盃足球賽）在中國大陸境內的電視轉播權統一由中央電視台負責談判與購買。央視拿到版權後，騰訊、咪咕、抖音、快手等平台若想播，通常要再向央視購買或合作。
但據韓國媒體Xports News在5月3日發佈的報道稱，國際足球聯合會（FIFA）對中國大陸市場報價約2.5億至3億美元，接近上一屆轉播權費的兩倍，導致與央視的談判陷入僵局。不過，相關報價尚未獲FIFA或央視公開確認。而《體壇周報》駐意大利記者王勤伯則稱，央視給出的報價最多8000萬美元。
值得注意的是，在2024年世界盃外圍賽18強賽階段，央視就因亞足聯代理公司報價「極度畸高」，毅然拒絕了轉播。
此外，中國體育解說員、曾任《體壇周報》國際足球版主編、副社長的顏強上月底在個人抖音發片稱，仍然不確定什麼時候才能官宣世界盃在中國大陸的轉播，且小組賽階段的中文轉播可能不會太有現場感。「排期都無法確定，導致世界盃這個話題，成為一個冷話題」。
顏強還預測要確定可能會在五一勞動節長假後，國際足聯有「秘書長級別的高管」到中國大陸，可以觀察是否會跟央視達成協議。