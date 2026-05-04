世界盃2026｜網傳央視拒付20億天價轉播費　大陸球迷恐冇波睇

距離2026年美加墨世界盃開幕僅剩40多天，但中國大陸地區的轉播權歸屬仍未落定。網傳國際足球聯合會（FIFA）對中國大陸市場報價約2.5億至3億美元（約20億人民幣），接近上一屆轉播權費的兩倍。據解說員、央視前主持人王濤透露，央視與FIFA之間的版權談判仍在拉鋸之中，尚未取得實質性進展。



2026年世界盃將由美國、加拿大及墨西哥合辦，圖為位於墨西哥城的阿茲特克體育場。（資料圖片 / Getty Images）

綜合《聯合早報》、《現代快報》報道，由美國、加拿大和墨西哥聯辦的2026年世界盃是歷史上規模最大的一屆賽事，將有創紀錄的48支球隊參賽，共進行104場比賽，比2022年多出整整40場。

但值得注意的是，中國大陸地區至今沒有確定的轉播權。FIFA在3月1日發佈的亞洲轉播權銷售公告中，列出日本、香港、印尼、新加坡等市場已完成銷售，但同時寫明中國大陸、印度、馬來西亞、泰國等關鍵市場的轉播權仍可售。

2022年12月18日，在卡塔爾舉行的2022年世界盃決賽中，阿根廷隊擊敗法國隊，阿根廷球員美斯（Lionel Messi）在賽後高舉世界盃獎杯慶祝。（Getty）

網傳央視拒付世界盃天價版權費

根據國家新聞出版廣電總局發佈的《關於改進體育比賽報道和轉播管理工作的通知》，重大國際體育比賽（包括奧運會、亞運會和世界盃足球賽）在中國大陸境內的電視轉播權統一由中央電視台負責談判與購買。央視拿到版權後，騰訊、咪咕、抖音、快手等平台若想播，通常要再向央視購買或合作。

重大國際體育比賽在中國大陸境內的電視轉播權統一由中央電視台負責談判與購買。圖為中央電視台總部大樓。（Getty）

但據韓國媒體Xports News在5月3日發佈的報道稱，國際足球聯合會（FIFA）對中國大陸市場報價約2.5億至3億美元，接近上一屆轉播權費的兩倍，導致與央視的談判陷入僵局。不過，相關報價尚未獲FIFA或央視公開確認。而《體壇周報》駐意大利記者王勤伯則稱，央視給出的報價最多8000萬美元。

值得注意的是，在2024年世界盃外圍賽18強賽階段，央視就因亞足聯代理公司報價「極度畸高」，毅然拒絕了轉播。

2025年6月5日，國足作客負印尼0：1，無緣美加墨世界盃。（新華社）

此外，中國體育解說員、曾任《體壇周報》國際足球版主編、副社長的顏強上月底在個人抖音發片稱，仍然不確定什麼時候才能官宣世界盃在中國大陸的轉播，且小組賽階段的中文轉播可能不會太有現場感。「排期都無法確定，導致世界盃這個話題，成為一個冷話題」。

顏強還預測要確定可能會在五一勞動節長假後，國際足聯有「秘書長級別的高管」到中國大陸，可以觀察是否會跟央視達成協議。