五一│父母掛住影相　6歲兒墮20米山崖困夾縫　遇潮漲全身浸水險死

五一假期期間，不少民眾出門遊玩。5月1日，一名6歲男童在浙江溫州一個景區遊玩時意外墜落20餘米山崖，被困在離江面不到50厘米的岩石夾縫，當時正值江水漲潮，男童命懸一線之際，幸虧當地警方與救援隊神速營救，讓男童成功脫離危險。



當時男童被困在離江面不到50厘米的岩石夾縫。（平安龍灣）

當地警方與救援隊迅速展開營救。（平安龍灣）

據溫州市龍灣區公安分局公眾號，5月1日傍晚，男童小南（化名）隨父母到溫州龍灣瑤溪炮台山景區遊玩。下午4時許，小南趁父母相互拍照的間隙，獨自跑向偏僻處探索，不慎失足滑落陡峭山崖，墜入距離江面不到50厘米的岩石夾縫中。

小南父母尋找半小時無果後，趕緊報警求助。隨後瑤溪派出所、民警及溫州黑馬救援隊共30餘人火速趕赴現場，由於地勢險要且天色漸暗，搜救人員採取｢無人機空巡+人力拉網｣的搜索辦法，特警隊員陳聖率先在距炮台山約200米處的一處隱蔽岩縫中發現小南。

小南被發現時全身被江水浸透，凍得瑟瑟發抖，驚恐地蜷縮在夾縫中。現場救援人員預測，當時正值漲潮時段，江水以肉眼可見的速度上漲。若超過一小時未能獲救，小南將被完全淹沒，後果不堪設想。

最後男童被成功救出。（平安龍灣）

最後男童被成功救出。（平安龍灣）

陳聖見狀不顧危險，攀爬下去山崖，第一時間將他的頭盔戴在小南頭上，並脫下外套包給小南。考慮到崖壁濕滑陡峭，原路攀爬返回風險極大，救援隊迅速調整方案，駕駛救生艇繞行至下方水域接應。

最終，小南被成功轉移至救生艇上。經檢查，他除受驚及輕微擦傷外並無大礙。