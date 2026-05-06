16歲女四川玩瀑布鞦韆墮亡　疑撞瀑布岩石　家屬和解達成賠償協議

5月3日，一名16歲少女在四川華鎣瑪琉岩探險公園體驗瀑布鞦韆項目時意外墮落，送醫途中死亡。5月6日，一名事故現場的目擊者稱，遇難女生撞擊點為瀑布凸出的一塊大石頭。



據《中國新聞周刊》最新報道，5月6日，華鎣市委權威部門工作人員表示，涉事項目此前未發生過類似事故。事故方已與死者家屬處理善後事宜，雙方已達成賠償協議。其還表示，公安機關已介入調查此事，具體情況不便透露。



據此前報道，5月3日，四川廣安華鎣市瑪琉岩瀑布風景區發生致命意外，一名16歲女遊客在體驗景區瀑布鞦韆項目時曾驚呼繩子「沒拴緊」，隨後被推離平台，剛離開平台安全區僅1、2米便瞬間墮崖身亡。目前，該景區已停業整頓，相關責任單位和責任人員正在依法依規調查處理中。

目擊者：聽到頭盔撞上岩石 中午時該項目門票已售罄

據《南方都市報》報道，有目擊者稱，該意外事故「發生得很快，能聽到（遇難女生）頭盔撞上岩石的聲音，巨響。」此外，該目擊者還表示，她於事發當天（3日）11時左右到達景區，就被售票處告知大鞦韆票已售罄。

女子正在向前滑行，身旁有兩名工作人員協助。（大風新聞）

女子身子越過欄桿處之後，其背上的繩索忽然脫落，導致女子從高處墮落。（大風新聞）

五一有片｜女子四川景區玩瀑布鞦韆繩索斷裂墮亡 曾呼「沒栓緊」

瑪琉岩瀑布落差168米 被譽為川東第一高瀑布

據女子當時墮亡懸崖影片，一名工作人員穿著的背心標有「重慶探險營」字樣。公開信息顯示，「重慶探險營」是一家戶外拓展企業。今年3月15日，該企業在微博發文稱：華鎣山高空新項目大擺盪、雲端天梯、懸崖飛拉達同步開業迎客，其中瀑布鞦韆擺弧有300米。

四川廣安華鎣市瑪琉岩瀑布風景區。（小紅書@露營的蝸牛）

2025年2月，華鎣市政府網曾發佈文章介紹，瑪琉岩景區屬於典型的溪流河谷地形，嶺谷相間，岩溶地貌發育，溪谷地區地勢高低起伏，變化強烈。景區內山高坡陡，怪石嶙峋，危崖聳峙，峽谷上下落差200多米，瑪琉岩瀑布落差168米，是著名的黃果樹瀑布主瀑落差的2倍，為川東第一高瀑布。