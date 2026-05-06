武漢天河機場禁止攜帶「越王勾踐劍」登機　網笑：本人也得辦托運

「越王勾踐本人來天河機場也得辦托運。」5月4日有網友發帖稱，武漢天河機場立起了一塊硬核幽默的安檢提示牌，明確「越王勾踐劍」不能隨身帶上飛機。



5日，武漢天河機場相關安檢部門向記者回應：近期恰逢出行旺季，攜帶越王勾踐劍（湖北省博物館藏）文創紀念品的旅客明顯增多，安檢單日最多暫存了四五把相關文創寶劍，設立趣味提示牌旨在精準科普安檢規定，引導旅客規範出行。

武漢機場提示禁止攜帶「越王勾踐劍」登機。（圖/翻攝自微博）

武漢機場禁止「越王勾踐劍」隨身帶上飛機：

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記者注意到，這塊帶有濃厚湖北地域特色的提示牌很快在社交平台引發了熱議，有網民接梗調侃：「夫差矛你這招太狠了」。

5日，針對旅客的種種疑惑，天河機場安檢處工作人員介紹，機場安檢區域確實立有上述温馨提示牌，是以湖北省博物館鎮館之寶越王勾踐劍為例，提醒旅客刀刃超過6厘米的刀具不得隨身攜帶，需辦理暫存、托運或郵寄手續。

該工作人員提到，刀刃超過6厘米的刀具禁止隨身攜帶，是民航局早已出台的規定，文創版越王勾踐劍亦在管制範圍之內：「為了提高過檢效率，才有此提示牌進行重點提醒。」

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至於有網民好奇的「1:1同比例復刻越王勾踐劍是否屬於管制刀具」，對方坦言，目前在實際操作中尚未遇到旅客攜帶此類大型仿真劍的情況。而對於提示牌的幽默表述能否提高遊客的配合度問題，工作人員表示認可，並補充稱，此前確有旅客因攜帶大小不一的刀具類物品在安檢時產生異議，提示牌的設立正是為了明確提醒、減少不必要的爭執。

乘坐飛機時，除了越王勾踐劍，還有這些東西不能帶：

1. 易燃易爆物品

易燃易爆物品嚴禁攜帶乘機或托運，包括煙花爆竹、汽油、高濃度酒精、各類點火裝置等。

注意：女士常用的指甲油、洗甲水，因含有易燃溶劑，也屬於易燃物品，禁止攜帶或托運。



2. 槍支、管制器具

槍支等武器（包括主要零部件）及其仿真品；管制器具，如管制刀具、軍警械具、其他屬於國家規定的管制器具，禁止隨身攜帶及托運。



3. 危險物品

壓力罐裝的補水噴霧、防曬噴霧、髮膠等屬於危險物品，嚴禁托運和攜帶。



4. 異味物品

帶有強烈刺激性氣味的物品禁止攜帶或托運，比如榴蓮。

