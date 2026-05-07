16歲女玩懸崖鞦韆亡內情曝光　同伴喊｢沒綁緊｣嚇她事後哭泣極愧疚

【四川懸崖鞦韆/四川懸崖鞦韆】5月3日，四川廣安華鎣市瑪琉岩瀑布風景區發生致命意外，一名16歲女遊客在體驗景區懸崖鞦韆項目時意外墮落，送醫途中死亡。



事件連日來在網上發酵，其中事發影片中那句「沒綁緊」引發熱議。然而，有當時排在遇難女遊客後方的遊客向內地媒體透露，這句話並不是死者說的，而是她的同行友人「開玩笑嚇唬她」。另外，他也指出，懸崖鞦韆項目未限制未成年人參與，現場有約10歲左右的小女孩排隊。



女子身子越過欄桿處之後，其背上的繩索忽然脫落，導致女子從高處墮落。（大風新聞）

女子從高處墮落。（大風新聞）

「沒綁緊」是女孩同伴開玩笑嚇唬

據《中國新聞周刊》報道，現場一名男性遊客透露，事發時他正排在遇難女孩身後。他指網傳影片中那句「沒綁緊、沒綁緊」，並不是女孩說的，是她同行友人為了「開玩笑嚇唬她」。當時女孩聽到回頭追問「哪裏沒綁緊」，豈料話音剛落，她便意外墮落。事發後，死者的同行朋友情緒激動，一直哭泣，感到愧疚。

男遊客稱，當天沒有「試飛」環節，現場有3名工作人員，正常操作應是遊客穿戴設備後，先向前滑出一段距離，待工作人員倒數「321」後再盪出去，但遇難女孩才剛過安全門就突然下墜，隨後身體多次撞擊下方山體。之後女孩同行友人情緒激動，一直在哭泣。

他指，當天他們一起排隊了三四個小時，包括排隊穿裝備、爬天梯上去，再排隊等待體驗懸崖鞦韆。期間工作人員要求遊客簽署一份包含身份證號碼、手機號碼等信息的文件，當天「天梯+鞦韆」套票收費為398元（人民幣，下同），另加15元保險。

四川廣安華鎣市瑪琉岩瀑布風景區。（小紅書@露營的蝸牛）

有兩個十歲左右女孩排隊玩

據網上爆料，遇難女孩真實年齡為16歲。對於這宗慘案，男遊客認為景區的安全把關存在疏漏，他說懸崖鞦韆項目只限制了參與者的身高體重、身體疾病等，年齡方面未明確限制，「（現場）未成年人不止她倆，旁邊還有一個小女孩看着比她們還小一點。有兩個十歲左右的小女孩已經驗完票，穿裝備的時候工作人員說穿不上，才不讓她們玩的。」

最後他說，意外發生後，景區立即叫停項目，當時排隊的遊客被要求原路折返，需自行爬天梯下山。隨後他們向景區申請退費，但景區只退還未使用的瀑布鞦韆費用。

報道指，目前華鎣市市場監督管理局工作人員表示不接受媒體採訪，只說可以關注當地政府通告。