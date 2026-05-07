山西訂婚強姦｜被告刑滿出獄稱自己清白：有人說我是中國最慘男人

5月4日，此前因訂婚而在婚房發生關係後，被女方控告強姦的席某刑滿出獄並回到家中。席某母親稱，稱將帶兒子外出旅遊散心，後面再考慮找工作。



此外，席某亦通過其母親抖音帳號發文，稱自己被人說是「中國最慘的男人」，並感謝所有關心他的人，他亦稱，自己對父母滿心愧疚，虧欠他們太多。值得注意的是，目前該條貼文已被刪除。



「訂婚強姦案」在內地引發輿論關注。（網絡圖片）

男方罪成囚3年 該案曾被列入中國最高法案例庫

據此前報道，2023年1月，大同陽高縣27歲席姓男子與同縣一名24歲女子經婚介機構介紹認識後確定戀愛關係。同年5月1日，兩人舉辦訂婚儀式，男方當天交付彩禮10萬元人民幣和7.2克金戒指，男方承諾結婚一年後在婚房房產證上添加女方名字。

2023年5月2日，兩人在婚房發生關係後，女方控告席男強姦。席某及其家屬認為雙方屬自願發生關係，不構成強姦。

女方則強調事前已明確拒絕婚前性行為。二審法院查明，事發時女方有激烈的反抗行為，包括拉扯窗簾、點火引發注意，甚至趁機逃出房間至13樓呼救。曝光的電梯CCTV畫面也清晰拍下女方在電梯內用腳蹬踹反抗，卻被席某強行拖拽回房間的關鍵一幕。

此前報道：山西訂婚強姦案｜男子二審維持判3年 審判長：處女膜不能作依據

陽高縣法院12月25日一審以強姦罪判處席男有期徒刑三年，席男不服判決，上訴至大同中院。2025年4月16日二審駁回席男上訴，維持原判。

雙方曾簽署協議，同意於結婚1年後，在房產證加上女方名字。（網上圖片）

值得注意的是，男方曾主張女方「處女膜未破裂」，未發生實質性關係。對此，審判長表示，發生性行為是否導致處女膜破裂，與性行為本身的程度和個體差異有關。處女膜狀況不能證明是否發生性行為，國內外醫學界對此已形成共識。

2025年5月14日，該案被列入最高人民法院典型案例庫。2026年2月8日，該案入選新時代推動法治進程2025年度十大案件。

席某母親。（抖音截圖）

母親稱將盡快幫助其回歸正常生活

據《現代快報》報道，5月4日清晨，席某被當地相關部門送回家中。席某的母親稱，兒子已經脫離社會三年了「打算讓他先緩一緩，適應一下，後面再考慮找工作。」她表示，兒子目前暫時和父母住在一起，夫妻倆打算帶兒子先出去走一走散散心，盡快回歸到正常生活。

5月6日，席某通過其母親抖音帳號發文，稱自己是「中國最慘的男人」，並感謝所以關心他的人，他亦稱，自己對父母滿心愧疚，虧欠他們太多。該貼文於7日衝上微博熱搜，有網民認為席某對罪行毫無反思，目前該條貼文已被刪除。

此外，席某亦通過其父親微博帳號發文控訴稱，自己只是一個無權無勢的普通老百姓，「沒有背景、沒有靠山，實在不明白，為什麼要讓我承受這樣的無妄之災」。

文中，他懇請山西省高級人民法院，能夠秉公執法，認真審查案件，還他一個遲到的真相。