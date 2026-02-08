婚約非侵犯擋箭牌 山西訂婚強姦案關鍵影片曝光 男方罪成囚3年
2023年5月，山西大同陽高縣一對男女在訂婚宴後次日，男方席某某在婚房內強行與女方吳某發生性關係。法院一審以強姦罪成判席某某入獄3年，他隨後提出上訴，該案二審維持原判。
今年2月8日，一段長約1分鐘的升降機閉路電視影片首度公開，畫面顯示席某某緊拉吳某手臂，女方多次激烈掙扎欲逃離卻無濟於事，與此前辯方聲稱的「自願」說法嚴重不符。
《央視新聞》報道，2023年5月1日，男方席某某和女方吳某按當地習俗舉辦訂婚宴。次日，席某某約吳某到婚房，強行與對方發生性關係。事發後，吳某打電話報警，公安機關立案偵查，案件進入司法程序。
事發前，升降機的閉路電視畫面清晰定格下事後的關鍵一幕，席某某死死拽住吳某的手臂，吳某曾試圖掙脫卻無濟於事。
山西省大同市陽高縣人民法院副院長楊曉忠指出，此案的關鍵疑問，是婚約和個人意願的邊界問題。訂婚後是否意味著一方能強迫另一方發生親密的關係。
山西省大同市中級人民法院刑事審判第二庭副庭長藏海霞介紹，法院審理後認為，訂婚本質上只是民間層面的一種民事約定，是雙方締結婚姻的美好期許，並不能產生法律意義上的身份變更，更不能成為剝奪個體自主權的理由。因此，此案的判斷核心是關係發生時，是否違背被害人的真實意志。
對於卷宗內的證據內容，合議庭成員逐一審閱、反覆推敲，包括床單上留下的兩人混合DNA鑑定結果、吳某身上的瘀傷、被拉扯下來的窗簾等，每一個證據都證明吳某當時根本不願意發生關係。
山西省大同市中級人民法院刑事審判第二庭庭長楊東遠指出，男女婚戀的核心要義，永遠是「自願且明確的合意」，任何違背他人意志的強迫行為，都是觸碰法律紅線的犯罪之舉。此案不僅是對個案被害人權利的堅實保障，更是法治社會為每一個個體劃定的權利底線。
