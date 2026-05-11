台北密室逃脫女員工扮吊死鬼意外遭繩勒頸　一度失去呼吸心跳險死

5月7日，台北市密室逃脫館「邏思起子」發生意外，一位29歲吳姓女員工因工作需要扮吊死鬼嚇人時，慘遭繩索勒昏窒息，一度失去呼吸心跳，目前仍在深切治療部進行救治。事發後，該女員工家屬質疑用來扮吊死鬼的繩索疑似不是道具，而是真的亞麻繩。警方認定現場無防呆裝置，商家恐有涉及過失傷害罪。



綜合台媒《中天新聞網》、《聯合新聞網》報道，5月7日晚7時許，當時店內正在進行恐怖主題密室逃脫遊戲，吳女負責扮演NPC角色，配合關卡氣氛出場嚇阻或引導玩家。由於橋段與「吊死鬼」情境有關，現場疑使用繩索製造吊頸視覺效果。

吳姓女員工在此場景內扮吊死鬼出事。（涉事密室館官網）

未料過程中疑似因吊掛裝置出現問題，吳女在演出過程中頸部遭繩索勒住，由於演出場景原本就是恐怖橋段，現場玩家一度誤以為是正常流程，直到發現女子長時間毫無反應，才驚覺事態嚴重並通知店家及消防人員。

女子送醫後一度命危，所幸經搶救已恢復生命徵象，目前仍在深切治療部接受觀察。疑似其哥哥事後在社交平台發文指出，妹妹仍需至少3天關鍵觀察期。

事發密室館。（網絡圖片）

家屬質疑「繩子不是道具是真的」 警方認定現場無防呆裝置

吳女是在工作中因演出橋段受傷，家屬已對店家提出訴訟。家屬質疑，店內部分關卡設備疑似由員工自行製作，非專業安全器材，且部分吊掛道具看似使用真實亞麻繩。

此外，家屬指出，事發區域疑似缺乏監視器設備，監控畫面僅涵蓋玩家體驗空間，加上單場長達90分鐘的活動疑似僅安排1名員工值守，使第一時間救援與風險控管能力備受質疑。

事發密室逃脫館。（翻攝Threads）

目前，警方已帶回相關繩索與設備進行採證，並同步報請勞檢單位介入調查，目前已初步確認現場沒有防呆裝置等安全措施，涉事商家恐有涉及過失傷罪。