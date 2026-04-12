消防及救護青年團北京交流　訪國家跳水隊　北大首訂製青年國情課

由消防及救護青年團舉辦的北京國情研習班暨交流團近日圓滿結束。是次活動為北京大學首次為香港紀律部隊青年團訂製課程，並獲香港賽馬會贊助，內容涵蓋國家政情、歷史文化、體育發展、科技應用及現代傳播等不同範疇，讓青年團員從多角度了解國家現況，同時加深對國家發展的認識與連結，為未來視野與方向帶來啟發。



為期7日6夜的行程分為兩大部份。第一部份為國情研習班，一眾年輕團員難得有機會在四月份春暖花開時，走進歷史底蘊深厚的北京大學上課，一方面深入認識國家歷史與文化，另一方面亦親身感受北大的學習氛圍，對新時代青年的責任與擔當有更具體的體會。

消防及救護青年團總監黃錦財先生與麥玲玲女士更專程前往北京大學，出席研習班畢業典禮，親身為團員送上祝賀與支持，為整個學習階段畫上圓滿句號。

消防及救護青年團北京訪問。

由課堂走到現場 體驗全面升級

第二部分則為一系列實地交流與參訪行程。團員不再只停留於課堂，而是走進不同場景，親身觀察城市運作與國家發展面貌，從中建立更立體、更全面的理解。

作為國情研習的重要一環，行程亦涵蓋多個具代表性的地標與活動，包括參觀故宮、登上萬里長城、 到訪天安門廣場、觀賞升旗儀式、暢遊頤和園，以及走進人民大會堂等。這些地標不單承載深厚歷史意義，同時亦讓團員對國家發展有更直觀的認識。

消防及救護青年團總監黃錦財先生與麥玲玲女士出席國情研習班結業儀式。

深入專業領域 近距離感受國家實力

相較過去的國情研習班，是次交流團更特別安排多項深入專業領域的交流活動，讓團員近距離接觸國家在體育、藝術、文化及創意產業方面的發展成果。

在體育領域方面，由總監吳守基先生安排，讓團員有機會參觀國家跳水隊及體操隊的訓練情況，了解運動員日常訓練及國家隊的培育模式，親身感受到高水平背後的自律與投入，現場氣氛專注而充滿感染力；此外，團員亦現場觀賞北京匹克球明星表演賽，對新興運動有更深入的了解。

文化與創意產業方面，團員走訪了中央美術學院及北京電影學院，認識內地藝術教育及影視製作的發展，並透過導賞了解創作理念與實際運作，為一向較少接觸的文化範疇打開新視角。

學員收穫豐富 多元體驗更見深刻

整個行程內容多元且具深度，所有團員均表示收穫豐富、印象深刻，當中多個交流環節更成為此行的亮點。

是次北京國情研習班暨交流團不僅是一趟學習之旅，更是一段拓闊視野、深化理解的經歷。透過親身觀察與交流，團員對國家在不同領域的發展有更具體認識，同時亦開始思考如何將相關經驗應用於未來的專業發展與公共服務之中。

隨着交流活動圓滿結束，消防及救護青年團將繼續推動相關學習與交流機會，培育具視野、具承擔的新一代青年，為香港與國家的未來發展注入更多動力。