瀏陽煙花廠爆炸37死揭30萬人為生計冒險　傷者：廠房重建還會去做

5月4日，湖南瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司（下稱「華盛煙花」）發生爆炸，截至5月8日中午12時，事故造成37人死亡。此次爆炸是官渡鎮煙花廠幾十年來傷亡最慘重的一次事故，有本地村民說「太慘了，有的一家人都沒有了，父母、兒媳婦全在廠裡。」



這場事故同時也揭開了在瀏陽這座140餘萬人口的城市，有30萬人參與花炮產業的殘忍現實：一邊是養家餬口的生計，一邊是隨時遇到安全事故的風險。一位在爆炸事故中受傷的女工接受央視採訪時被問到「你以後還敢去這種地方做工」時，她回應「如果那個廠子能建起來，我還是會去做。」



受傷女工稱若工廠能建好，仍願意繼續工作。（央視新聞）

瀏陽市花炮廠。（央視新聞）

瀏陽市花炮廠。（央視新聞）

封裝花炮筒 吃了早飯不知能否吃午飯

《南方週末》報道，官渡鎮上的女人們大多在煙花廠裏做過工，年過六十的秀英（化名）說，1980年代初，她就跟着父母進煙花廠，婚後為了方便家庭又重新進了花炮廠，她裝填過藥料、捲過花炮筒、製作過外盒。她指，外出務工跟留在本地進花炮廠的收入差不多，所以離不開家的中年婦女大多在花炮廠做工。

而50多歲的彭林（化名）就覺得去花炮廠上班心裏有些「亂慌慌的」，她在花炮廠從事的工序與火藥有關，即是封裝有藥料的花炮筒，「封裝的時候要小心，不然藥料會撒出來，如果撒出一點在台子上，要馬上掃下來裝進桶裡。」她坦言，「這是最危險的那道工序，吃了早飯不知道能不能吃午飯。」

余宏（化名）在一家有500名員工花炮廠裡做貨運司機，他說即使2026年花炮廠銷量沒有往年好，但依舊還是一份好差事，「四五十歲的女同志一年都可以掙到五萬塊錢（人民幣，下同），裝配藥物的男同志一年有六萬多，管理層七八萬一年。離家裏近，一年賺這麼多錢可以了。」

2025年，瀏陽市花炮產業全產業鏈總產值達到505.8億。（新華社）

當時第十六屆中國（瀏陽）國際花炮文化節開幕式的盛狀。（央廣網）

500億產值的背後：繁榮與安全事故共存

官渡鎮乃至整個瀏陽市的發展離不開煙花。在瀏陽這座擁有140餘萬人口的城市，有30萬人參與花炮產業。2025年，瀏陽市地區生產總值為1898億，其中花炮產業全產業鏈總產值達到505.8億。

煙花也為瀏陽打響了名聲。從1997年香港回歸、1999年澳門回歸，到2008年北京奧運，那些重大慶典的花炮全都來自瀏陽。

然而，輝煌背後是長年的提心吊膽，在花炮廠工作的人都知道自己面臨的危險，生產、倉儲、運輸、試驗等各個環節都有可能引發火藥爆炸。

「在花炮廠工作要眼看四方、耳聽八方。」今年五十多歲的趙翠曾經在官渡鎮上好幾個花炮廠做過工，十幾年前親身經歷過爆炸事故，「聽見聲音，我就趕忙跑出來了，那次死了三四個人。」這場事故讓她至今仍有心理陰影，堅決不准兒女進花炮廠。

5月4日那天，趙翠家距離事故現場兩公里，再次見證了這場嚴重的煙花爆炸慘禍，「在家門口我看見了爆炸（產生的蘑菇雲），（衝擊波讓）樹擺來擺去的，房頂上往下掉灰塵。」

花炮廠工人在搬運將要出口歐美的煙花。（城市新聞網）

花炮廠，女工人在工作。（瀏陽日報）

「禁放令」下2023年迎來轉機：增長高達68.8%

事實上，瀏陽花炮產業在過去30年間經歷過數次血淚轉型。從早期「十家九爆」的家庭作坊，到後來政府強力關停上萬家小廠，數量從上萬家減少至1000家左右。2026年5月起《煙花爆竹安全與質量》正式實施，更是嚴格要求壓減含藥量和禁用藥種等方式從源頭降低風險。

除了安全問題，產業亦面臨「污染源」「高危品」的壓力。2013年國務院印發《大氣污染防治行動計劃》，中國禁止燃放煙花爆竹的地區逐步擴大，行業出現寒冬期。

而轉機出現在2023年，隨着多地對禁燃令進行「鬆綁」，加上瀏陽成功開拓海外市場，出口量佔全國的70%以上，以及融合文旅的發展路徑，產業迎來爆發增長高達68.8%。2023年瀏陽煙花出口量佔全國的70%以上；2023年瀏陽焰火燃放企業共執行1500多場國內外焰火燃放活動，佔據全國市場份額的90%以上。

在瀏陽市2026年國民經濟和社會發展計劃的報告中，預期目標之一是「打造世界煙花旅遊目的地」。事故發生後，湖南省已下令全省煙花爆竹企業全面停產整頓。但對於官渡鎮的村民來說，停產帶來的焦慮並不比爆炸少，「今年花炮生意不好做，開年後我們還沒上到一個月的班，3月做了6天，4月做了十幾天，現在又停工了。」彭林說。