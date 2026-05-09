湖南煙花廠爆炸成廢墟　藥劑混存如「炸彈堆」　工人靠貼符保平安

5月4日，湖南瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司（下稱「華盛煙花」）發生爆炸，截至5月8日中午12時，事故已造成37人死亡。



事發後次日，《央視新聞》深入廢墟現場，揭開了「華盛煙花」在高危核心區——火藥生產線工房極其混亂的管理現狀，包括廠房內防靜電設施早已積灰停用，化學藥劑隨意混存，甚至將工人的安全寄托於符咒。



《央視新聞》報道，在「華盛煙花」工廠門口，爆炸產生的強烈衝擊波將保安室嚴重損毀，牆面破損不堪，牆上的掛鐘定格在爆炸發生的瞬間。事故現場廠房幾乎全部坍塌，到處都是被焚毀的車輛殘骸，電線桿斷裂成幾段，空氣中彌漫著濃烈的火藥味。

「華盛煙花」的廠房幾乎全部坍塌。（央視）

廠區北側是「華盛煙花」的火藥生產線工房。通往火藥生產工房的長廊被爆炸衝擊波撕裂損毀嚴重。業內人士介紹，火藥生產線是煙花製造企業風險最高的區域，也是安全管控的核心重點區域。

每間工房門口都標注了工房用途與防爆等級。按照安全規範，火藥配製作業需執行「一人一棟」作業要求，因此該區域是煙花廠管控嚴格的隱秘核心區。

每間工房門口都標注了工房用途與防爆等級。（央視）

為規避連鎖爆炸風險，工房之間間隔十餘米至數十米，且設置隔離土牆，防止單處爆炸引發連片事故。長廊上分布了幾十個裝填火藥以及轉運火藥的小工房，雖然距爆炸的中心點有幾百米距離，但幾乎所有的小工房的門都因爆炸的衝擊波有損毀。

靠符咒保平安 氧化劑還原劑公然混存

煙花爆竹屬於高危行業，靜電極易誘發爆炸。然而，「華盛煙花」各個藥線工房前的防靜電設備積滿灰塵，顯然已長時間未被使用過。在多處火藥轉運、稱重作業工房內，裝藥桶被隨意堆放，生產物料雜亂堆積在長廊兩側。在稱重工房內，強氧化劑高氯酸鉀與銀粉等還原劑混存堆放，安全隱患極大。

工房門口都貼有一種特殊的符號圖案。（央視）

廠區內，幾乎所有火藥生產線工房門口都貼有一種特殊的符號圖案。瀏陽市煙花爆竹總會秘書長周志明介紹，企業、工人都會貼符保平安，「也是種心理寄托吧。希望菩薩保佑一下平安。然而這個安全只靠菩薩保佑是肯定不行的，肯定還是要靠管理」。

當地相關部門已對涉事企業火藥生產線工房區域實施全面封閉管控，同步轉運現場殘留火藥及各類危險物料，嚴防次生安全事故。

氧化劑還原劑混存堆放。（央視）

監管部門無法儲存CCTV畫面 疑「三超一改」釀禍

公開資料顯示，2019年至今，瀏陽市煙花行業安全事故連年發生，安全監管漏洞長期存在。據此前報道，「華盛煙花」多次被查出安全隱患，卻始終未能徹底整改，最近一次為今年1月，該企業因氧化劑還原劑混存被罰，但僅罰款1.5萬元。如此低廉的違法成本難以形成有效震懾，最終釀成爆炸傷亡事故。

湖南煙花廠爆炸37死 官方CCTV無存儲功能 企業屢被查出安全隱患

據統計，瀏陽市現有431家煙花爆竹生產企業，實際生產場所658個，共布設7萬餘個監控設備。惟瀏陽市線上監控人員數量有限，海量監控畫面難以全面核查，線上監管流於形式；同時，監控儲存設備均安置在生產企業內部，監管部門難以調取完整監控留存畫面，事故溯源取證存在阻礙。

瀏陽市煙花爆竹產業視頻監控室。（央視）

除了線上監控，當地監管部門常態化開展線下現場檢查，但基層監管普遍存在人少廠多、監管覆蓋不全的難題。目前，涉事企業負責人已被依法控制。

瀏陽市煙花爆竹總會秘書長周志明表示，經初步核查，此次爆炸事故發生在無裸露火藥的半成品生產車間，事故誘因很可能與行業明令禁止的「三超一改」（超範圍、超人員、超藥量、擅自改變工房用途）違法違規行為相關，「我認為事故原因與這些息息相關，如果這三點做到不違法違規了，不可能會出這麼大的事故」。