山西煤礦氣體爆炸90死　礦工：20人中僅4人跑出，被衝擊波炸暈

5月22日晚上7時29分，山西長治市沁源縣通洲集團留神峪煤礦發生氣體爆炸，事故截至今日（23日）已造成90人死亡。目前，事故救援工作仍在進行中。涉事企業負責人已被依法採取控制措施。



一名負責拉煤的礦工稱，事發時為中班礦工下礦時間，現場已拉起警戒線，當地礦工主要是沁源和沁縣人。據事故親歷者講述，他們兩個班組20人中，只有4人跑出，「當時幾個人被衝擊波炸暈了」。



山西長治市沁源縣通洲集團留神峪煤礦發生氣體爆炸，事故截至今日（23日）已造成90人死亡。（央視新聞）

事發時井下畫面曝光。（央視新聞）

據事故親歷者講述，他們兩個班組20人中，只有4人跑出，「當時把我們都炸昏了。」（新京報）

礦工多為當地人 有人聽到爆炸聲戴上自救呼吸器

綜合內媒《新京報》、《瀟湘晨報》報道，留神峪村一名村民稱，他有朋友在事發煤礦裏工作，負責檢查瓦斯情況。事發時其朋友正值中班，中班通常是從下午1時到晚上8時多。

新華社報道，事故發生後，山西省委、省政府高度重視，調集救援、醫療7支隊伍755人，全力開展應急救援、醫療救治、現場處置工作。（新華社）

該村民說，其朋友當時所處位置離井口較近，該煤礦是斜井，並非立井，「可以直接走進去」，因而其朋友在聽到爆炸聲後，迅速戴上自救呼吸器從井裏跑了出來，人沒有大礙。

一名負責拉煤的礦工表示，礦上系三班倒作業，當時是中班礦工下礦時間，現場已拉起警戒線，當地礦工主要是沁源和沁縣人。另一名負責電力的礦工稱，他的兩名下礦朋友上早班躲過一劫。

新華社報道，事故發生後，山西省委、省政府高度重視，調集救援、醫療7支隊伍755人，全力開展應急救援、醫療救治、現場處置工作。（新華社）

事故親歷者：被衝擊波炸暈，只有4人跑出

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一名事發時在井下作業的礦工說，當時在一號井幹活，爆炸時，幾個人被衝擊波炸暈，「感覺那一股風大得很，『砰』打過來，我戴的帽子全部掀到地上」。

該礦工說，有沙子吹到臉上，人當場昏過去了。隨後起來時，看到（煙塵）霧沉沉的，因看不清路，只能「摸著出來」。據其稱，當時班組一共20人，只有4人出來。出來後，他們立即找人求救。

2026年5月23日，山西省長治市沁源縣通洲集團留神峪煤礦拍攝的救援現場。（新華社）

據人民日報報道，發生事故時，井下共有247人。截至23日14時，救出156人（其中123人被送往醫院，33個治療後回家），已投入醫護救援民警870人。

國家主席習近平今日（23日）作出重要指示，要求全力救治傷患、科學組織搜救，堅決防範遏制重特大事故發生。