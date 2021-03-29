廖啟智逝世｜演技備受肯定　兩岸網民哀悼：又一位最佳男配角去世

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-29 10:53

香港資深演員廖啟智（智叔）於28日晚上因胃癌離世，終年66歲。智叔入行逾40年，曾分別憑電影《籠民》與《証人》兩次奪得香港電影金像獎最佳男配角，演技一直備受肯定。 廖啟智憑藉多部作品被兩岸三地民眾熟識，他的逝世亦在網絡引起網民的沉重哀悼。兩岸不少網民除感到傷痛外，也聯想到早前逝世的另一資深演員吳孟達。

在內地，不少媒體以「金牌配角」、「TVB老戲骨」來描述廖啟智。在微博上，截至29日早上，標籤為「廖啟智去世」的帖文的閱讀量多達5.6億，討論數量也多達10.2萬，可見廖啟智逝世深受內地關注。

內地網民熱議：

「看過好多好多他的劇，一路走好。」

「從小到大看的很多香港明星，自己慢慢長大，他們慢慢變老，這幾年好幾個熟知的演員去世，哎，一路走好。」

「很難受，看到兩大香港電影黃金配角接連去世，我才發現，我的青春早就結束了。」

「太多影視劇都有他的身影……又告別一位熟悉的老戲骨。」

「香港又一位最佳男配角去世。」

「智叔一路走好謝謝你的戲陪伴我們成長。」

台灣方面，不少媒體在報道廖啟智逝世的新聞標題上提及《無間道II》、《拆彈專家》等電影作品，顯示這些作品在當地為人熟知。不少網民均在批踢踢實業坊（PTT）上留言悼念廖啟智。

台灣網民在批踢踢實業坊（PTT）上留言悼念廖啟智。（網絡圖片）

台灣網民熱議：

「唉，港片巔峰時期的經典主角跟綠葉已經隨著時間慢慢的流。」

「他演技超厲害的啊，真是太可惜了。」

「難過，看了超多古裝港劇都有他。」

「不要啊，又一個老戲骨離開了。」

「又一位最佳綠葉離開我們了。」