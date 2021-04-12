海膽蒸蛋無海膽兼龍蝦遭調包　三亞遊客理論反遭威脅事件驚動省長

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-12 12:52

內地一名男子近日到海南三亞景區一家餐廳吃海鮮，聲稱「海膽蒸蛋」裡面只有蛋沒有海膽，而且澳洲龍蝦被調包，與商家發生爭執。 男子在這頓飯點了2655元（人民幣，下同）的飯菜，與商家協商後退掉了228元的海膽蒸蛋，並聲稱在過程中遭威脅「小心走不掉」。 事件引發網民關注，連海南省委副書記、海南省人民政府省長馮飛也回應事件。馮飛表示將深入調查，依法處置，及時回應社會的關切。

事發在9日，李先生帶著家人來三亞旅遊，在三亞市雲起觀蒼海飯店一共點了2655元的海鮮，其中點了6個海膽蒸蛋，卻發現海膽蒸蛋裡只有蒸蛋，沒有海膽，海膽殼明顯是用過的，且又認為澳洲龍蝦被調包，氣得把海膽蒸蛋全部倒在桌上，與店方理論，並對老闆說，「海膽在哪裡？你給我找出來看看」。

其後飯店一個女服務員告訴李先生，說：「哥，你別鬧了，我們老闆勢力很大，鬧到最後你們也走不了了。」聽完女服務員的話後，李先生稱他害怕起來，擔心被人身威脅，於是報警。李先生說，警察到了以後跟老闆協商，最後老闆同意退掉228元的海膽蒸蛋，李先生最終付了2400多元後離開。

李先生稱，民警特意開車把他們一家護送到酒店，途中對他說：「你遇到這種事情他們也沒辦法，只能告訴你要把證據收集好，投訴12315（消費者投訴舉報專線電話），因為這家店已經被別人投訴過很多次了，最後都是不了了之。」

李先生帶著家人來三亞旅遊，在一家飯店一共點了2600多元的海鮮，其後與商家協商後退掉了228元的海膽蒸蛋。（影片截圖）

官方調查：未發現有欺詐行為

三亞市為此事成立的工作組調查後表示，當季三亞海膽汁多肉少，一般採用蒸蛋方式供客人食用，涉事商家當時在現場宰殺了一隻海膽供李先生查實。當局未發現有海鮮調包、摻雜摻假等價格欺詐行為。

工作組指，李先生稱受到飯店女服務員語言威脅，經核查可能是一名路過的女性所說，警方正尋找該女性核實。當時民警在現場協調結束後，亦不是因李先生受驚要護送，而是民警見當時在無來往車輛的情況下，幫助送他們返回酒店。

省長：將深入調查

4月12日，海南省委副書記、海南省人民政府省長馮飛在國新辦發布會上回應稱，對旅遊市場的秩序，海南省委省政府高度重視，當地在監管體系、投訴受理機制和專項整治這三個方面連續多年重拳整治。當局將深入調查這宗事件，依法處置，及時回應社會的關切。