湖南11歲男孩被譽「挖筍王子」　日挖筍逾400磅賣錢交給病父

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-13 21:55

湖南益陽一名11歲的男孩王龍，由於父親患有哮喘、母親患有精神病，他常常會到山上挖筍賣錢補貼家用。 日前，一段王龍「兩天挖筍860斤」的影片走紅網絡，王龍的孝心感動不少網民，還有愛心人士向他送去助學金11000元（人民幣．下同）及生活物資。

據瀟湘晨報報道，王龍家住益陽桃江縣馬跡塘鎮南山村，他目前在當地就讀小學六年級。其父親患有哮喘病，不能從事重活，媽媽也患有精神疾病，9歲的妹妹則就讀小學三年級。

王龍（中）與家人的合影。（瀟湘晨報）

南山村村支書肖忠介紹，王龍一家過去是建檔立卡貧困戶，政府給他們建設了新房，提供了各種補助。2020年，一家人實現脫貧，目前享受低保等政策。

他指出，王龍很懂事，自五六歲起，就開始挖冬筍、春筍，捉泥鰍，撿板栗，來補貼家用。今年3月中下旬，當地的鮮筍到了開挖的季節，王龍利用周末的時間，和父親到自家竹山裏挖筍，兩天下來挖鮮筍430公斤，但父親身體不好只挖了10公斤，其餘420公斤都是王龍挖的。

肖忠介紹，挖400多公斤鮮筍，相當於一個成年人的工作成果，且在山上逐一尋找鮮筍，需要足夠的眼力和體力，因此王龍也被大家叫做「挖筍小王子」：「他講起挖筍的訣竅頭頭是道，很專業。」

王龍挖筍的故事感動不少網民。（微博）

王龍挖筍的故事，被當時下鄉調研的省人大代表、桃江縣農業農村局鄉村產業發展股股長熊豔輝發現，熊豔輝與王龍交談中問及竹筍去向。王龍表示，430公斤竹筍一共賣了860元，都交給了他的父親，又稱父親一上山就會咳嗽。

熊豔輝將小龍與大家交談的影片傳到網上，立即受到不少網民關注，紛紛讚賞他的孝心和體力，也有許多人表示願意提供資助。

4月7日上午，熊豔輝和其他幾位愛心人士冒雨驅車來到王龍就讀的小學，將11000元現金交到王龍手中，並再三託付學校校長和班主任老師以及村幹部，這筆捐款只能用於王龍兄妹兩人讀書使用。

隨後，愛心人士還專程前往王龍家裏，將食用油、大米、書包、衣服、體育用品等慰問物資送給他的父母，並叮囑他的父親，一定要讓孩子好好讀書，立志成才，「我們希望他不僅做『挖筍王子』，還做『學習王子』。」

（瀟湘晨報）