醫生稱「不住院隨時猝死」　湖南老闆拒絕入院5日後逝世

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-13 15:29

湖南株洲一間房地產公司的董事長游偉，上周二（6日）發布朋友圈稱，其到醫院檢查身體，醫生向他表示若不住院會隨時猝死；但他當場拒絕住院，因為他「錢還沒花完」、妻女還年輕，「老天爺不收的」。 然而，游偉在周日（11日）上午傳出猝死的消息，其公司翌日亦證實他已離世。

根據網傳截圖，游偉於4月6日發布朋友圈稱，自己當天凌晨十二點進院檢查，醫生說「不住院隨時猝死」。他簽署了拒絕住院的聲明，並稱「醫院還是不進好，一進就說要馬上住院」、「錢還沒花完，事還沒做完，女兒還小，老婆還年輕，老天爺不收的」。

游偉生前發布的朋友圈。（網上圖片）

其朋友圈附上的檢查報告單照片顯示，他存在「竇性心律、T波異常（可能是前側壁心肌缺血）」、「異常心電圖」等情況。

據南方都市報報道，游偉生前任職的株洲市中偉房地產經紀有限公司，一名高管於周一（12日）證實游偉逝世的消息屬實。對於游偉個人朋友圈的發文以及網絡爭議，該名高管哽咽稱，事發突然，12日晚公司剛開完多個相關會議，目前不便對外透露過多消息。

此事亦引發網民對心源性猝死的討論，有微博網民就發文提醒，只要出現不適就要及時就醫，「不論男女，胸痛、呼吸急促、左手臂痛、惡心嘔吐、下頜痛都應注意，特別是胸痛合並左肩臂放射性疼痛，心梗的標誌症狀，多給醫生描述下症狀。」也有網民表示，看病應該尊重醫生的意見，不要擅自做決定。

（綜合報道）