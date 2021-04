美國亞裔襲擊事件頻生　海外網購平台售「我不是中國人」T恤惹議

撰文: 孫聖然 最後更新日期: 2021-04-14 12:00

近期,美國多地接連有針對亞裔人士的仇恨犯罪發生,來自中國、韓國、越南等國的人受到攻擊。針對這一現象,有人將矛頭直指中國,並認為只要表明自己不是中國人便可免遭種族歧視。 日前,海外網購平台上架多款T恤、水杯、口罩等商品,商品上印有「I'm not Chinese」(我不是中國人)的字樣,令《環球時報》批評為「醜陋」、「歧視中國人」。

據《環球時報》報道,在海外網購平台Redbubble上,最近悄然出現多款帶有歧視中國人意味的T恤,在平台搜尋「I'm not Chinese」之後,就會發現多款印有「Yes,I'm Asian.No,I'm not Chinese」(我是亞洲人,但不是中國人)、「Don't shoot,I'm not Chinese」(別開槍,我不是中國人)等字樣的T恤,一些還將中國與新冠病毒相提並論。

在Redbubble中,除了類似T恤以外,還有水杯、口罩、手機殼等商品亦都印有該類文字。還有一些商品印有字樣聲明自己是菲律賓人、新加坡人、泰國人、日本人等。但是,目前在Redbubble中就搜尋不到上述商品,疑似已經被下架。

據公開資料顯示,Redbubble成立於2006年,是一間上市公司,總部位於澳洲墨爾本,在美國三藩市以及德國柏林設有辦事處。Redbubble主要在網絡上運營,產品包括印花、T恤、連帽衫、靠墊、羽絨被套、綁腿、貼紙、裙子和圍巾,其2016年的收入達1.15億澳元(約合6.83億港元)。

對此,有網民表示:

「有這樣的歧視精神,不被別人歧視就有鬼了」。 「此地無人三百兩」。 「穿上這個只會讓槍瞄得更準」。 「人種歧視low爆」。 「美國人就是看不順眼黃皮,所謂打中國人只是藉口而已」。

