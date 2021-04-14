美國亞裔襲擊事件頻生　海外網購平台售「我不是中國人」T恤惹議

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-14 12:00

近期，美國多地接連有針對亞裔人士的仇恨犯罪發生，來自中國、韓國、越南等國的人受到攻擊。針對這一現象，有人將矛頭直指中國，並認為只要表明自己不是中國人便可免遭種族歧視。 日前，海外網購平台上架多款T恤、水杯、口罩等商品，商品上印有「I'm not Chinese」（我不是中國人）的字樣，令《環球時報》批評為「醜陋」、「歧視中國人」。

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據《環球時報》報道，在海外網購平台Redbubble上，最近悄然出現多款帶有歧視中國人意味的T恤，在平台搜尋「I'm not Chinese」之後，就會發現多款印有「Yes,I'm Asian.No,I'm not Chinese」（我是亞洲人，但不是中國人）、「Don't shoot,I'm not Chinese」（別開槍，我不是中國人）等字樣的T恤，一些還將中國與新冠病毒相提並論。

在Redbubble中，除了類似T恤以外，還有水杯、口罩、手機殼等商品亦都印有該類文字。還有一些商品印有字樣聲明自己是菲律賓人、新加坡人、泰國人、日本人等。但是，目前在Redbubble中就搜尋不到上述商品，疑似已經被下架。

據公開資料顯示，Redbubble成立於2006年，是一間上市公司，總部位於澳洲墨爾本，在美國三藩市以及德國柏林設有辦事處。Redbubble主要在網絡上運營，產品包括印花、T恤、連帽衫、靠墊、羽絨被套、綁腿、貼紙、裙子和圍巾，其2016年的收入達1.15億澳元（約合6.83億港元）。

對此，有網民表示：

「有這樣的歧視精神，不被別人歧視就有鬼了」。 「此地無人三百兩」。 「穿上這個只會讓槍瞄得更準」。 「人種歧視low爆」。 「美國人就是看不順眼黃皮，所謂打中國人只是藉口而已」。

（環球時報/微博）