山東菏澤發現156座連片漢墓　出土罕見陶獸造型與電影角色撞樣？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-15 17:33

近日，山東省文物考古研究院考古隊員，在菏澤市孫大園堌堆文化遺址考古發掘時，發現了156座漢墓，並發現了9座東周墓葬、5個商代灰坑和27個龍山文化灰坑。 本次出土了大量商代及新石器文化文物，其中兩隻罕見的東周時期陶獸，距今有超過2000年歷史，由於其造型特別，尤其引人注目。

由圖片可見，兩隻陶獸的造型有少許不同，其中一隻造型憨態可掬，頭上有兩隻小角，一對翅膀尤其獨特；另一隻身型略高一些，身上有一對翅膀和長尾巴，雙腳就猶如鴨掌般有蹼。

陶獸造型特別，引起不少網民熱議。（齊魯晚報）

孫大園堌堆遺址考古隊執行領隊孫啟銳介紹，兩件陶獸出土於孫大園堌堆遺址的兩處東周墓，屬於隨葬的陶獸。雖然價值一般，但造型比較奇特，此前從未見過，判斷可能是製造者燒制時自己設計。

由於造型特別，本次出土的陶獸引起不少網民熱議，甚至有人在微博為其改名，包括飛天萌獸、飛天小霸王、菏蛙、菏鴨、小飛獸等。另有網民表示，陶獸的造型與電影《馴龍記》（How to Train Your Dragon）主角無牙仔（Toothless）非常相似。

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孫啟銳介紹，該遺址位於菏澤市魏樓水庫西南部，整個面積1.3萬平方米，年代跨度比較大，從北辛文化、龍山文化、商代、東周一直到漢代。

據了解，本次考古發掘的漢墓分土坑墓和磚室墓兩類，其中土坑墓多為土坑磚槨，均設有腳箱，陶俑陪葬。磚室墓多為帶墓道的「甲字形」夫妻合葬墓。遺址位於菏澤市魏樓水庫西南部，面積達1.3萬平方米，年代跨度比較大，從北辛文化、龍山文化、商代、東周一直到漢代。

專家介紹，本次發現的東周墓葬多設有二層台，盛行腰坑並放置陶禮器。商代遺存時代為晚商，屬於安丘堌堆類型。龍山文化遺存較豐富，以龍山文化晚期遺存為主。另外，在發掘過程中還發現北辛文化遺存線索。

（中新網／齊魯晚報）