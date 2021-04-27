四川七旬婦皮膚異常終日「黑臉」　專家稱或是患怪病

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-27 18:04

今年74歲的四川廣安市岳池縣苟角鎮桂林橋村村民周世珍，近四五年似乎變了一個人，皆因她整張臉開始慢慢變黑，且當用手觸摸變黑部位的皮膚時，可以感覺到較正常皮膚更硬。周婦近日向《紅星新聞》表示，自己家族中只有她的皮膚出現了異常，故她很想明白自己到底是怎麼一回事。有學者表示，周婦的情況很可能屬於愛迪生氏病或瑞爾氏黑變病。

周世珍憶述，自己臉上的皮膚約從四五年前開始變黑，起初只是眼睛周圍的皮膚出現異常，相對其它部位皮膚更黑，當時醫生告知她可能是老年斑。可是後來，她整張臉的皮膚都變得愈來愈暗黑，明顯異於常人，甚至一度有傳言指她臉上的皮膚顏色會隨着天氣陰晴而變化。不過周世珍及周圍鄰居否定該謠傳，指其面部皮膚一直都是很黑。

周世珍表示，自己娘家七八個兄弟姐妹，以及在外打工的兒子，都沒出現像她這樣的異常情況。她更稱，雖然臉上異常皮膚面積愈來愈大，但卻一直不痛不癢，吃得走得，自己身體除了有些風濕病和血壓偏低外並無大礙。不過雖然對生活並未造成多大影響，但「黑臉」問題一直在精神上困擾她，例如有次農村有親戚朋友遇到喜事辦酒席，她去坐席時有人對她的臉感到害怕，也有熟悉她情況的人跟她開玩笑「你怎麼不洗臉嘛」，令向來愛乾淨的她頓時成了「怪人」。

對此，四川南充衛校皮膚醫美負責人、皮膚美容主診醫師熊芬教授表示，周世珍很可能是有愛迪生氏病或瑞爾氏黑變病，前者可能引起病人的皮膚色素沉着，出現腎上腺皮質功能減退，血壓降低或者手腳無力等情況；後者是主要發生在面部的色素沉著病，常見於中年婦女，病因病機尚不明確，目前認為與多種因素有關，如長期使用含有光感性物質的化妝品，飲食中缺乏維生素A、B族、PP，以及日光的曝曬等均可引起光敏性皮炎而導致色素代謝紊亂等，也可能與性腺、垂體、腎上腺皮質及甲狀腺功能失調有關。

熊教授指，如果該病沒有導致周世珍出現其他異常情況的話，也不需要治療，「只是不好看」；如她希望知道具體病因，需到醫院接受病理活檢和其他檢查。

（紅星新聞）