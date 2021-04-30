青海培訓班轉型專授作弊秘訣　每人收2.8萬元保證合格

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-30 14:33

2016年，一間針對考取在職研究生的考生而開設的培訓班，在青海西寧營業。該培訓班向每位考生收取2.8萬元（人民幣，下同）的費用，並以聲稱「一定通過考試」，在全國範圍內招收到了50多名考生。實際上，2.8萬元的培訓班僅僅「教授」作弊手法，讓考生在作弊中不被人發現。 2017年12月23日，全國在職碩士研究生考試當日，部分作弊考生以及涉案人員被警方拘捕，最終分別被判有期徒刑三年至六個月。但直至2019年10月，2名在逃人員自首、今年2月最終獲刑，案件才最終落幕。

事緣於2013年，在青海西寧經營培訓班的黃黎明，主要開設針對考取在職研究生、經濟師職稱等考試的課程，但其培訓班的考試通過率卻一直都很低、生意慘淡。當黃黎明得知有一些培訓班的考試通過率高，是因為有「高人」指點。黃黎明最終聯繫到了「高人」畢勤天，二人談起了合作事宜，黃黎明才知道原來身上帶個「小白盒」，在考試中作弊就能順利通過。2016年，黃黎明和畢勤天首次合作，組織了10餘人參加考試，結果沒有人被發現作弊。

初次合作後，黃黎明看到了「良好的效果」，便決定擴大招生規模，分別在北京、新疆、青海、寧夏等地招生逾50人，每人收費2.8萬元，並保證「一定通過考試，考不過全額退款」。就這樣，一個作弊培訓班開設了起來。黃黎明曾說，「為了在最短的時間內提高通過率，我們不可能培訓考試內容，我們培訓的是作弊設備的使用方法。」

黃黎明聽聞「高人」在山東一帶活動，於是決定帶著考生去山東參加考試。幾經輾轉，黃黎明聯繫到在某學校做老師的宋天雷，讓其負責提供試卷答案。最終，宋天雷以勤工儉學為由，找出4名成績優異的在校學生幫忙答題。

隨後，黃黎明還通過一名叫江鎮的人購入了大量作弊設備後，帶著50多名考生去到山東參加考試。在考試前，黃黎明對即將參加考試的學生進行突擊式續聯，詳細講解了作弊設備的使用方法，還特別囑咐「男生穿高領毛衣，女生披肩長發，褲子要寬鬆，褲子口袋掏個洞。」

2017年12月23日，全國在職碩士研究生考試當日，警方通過早前掌握的情況，對使用作弊設備的考生當場拘捕。黃黎明及多名涉案人員均被拘捕。惟畢勤天與宋天雷一直在逃，因此還被警方列為網上追逃對象。

多名涉案人員被捕後，案件移送至青島市黃島區檢察院進行審判，檢察院認為黃黎明等6人犯組織考試作弊罪，分別判處有期徒刑三年至六個月不等刑罰，各並處罰金。對於4名在校「答題手」，檢察院考慮到4人自首、從犯等情節，以及平時在校表現情況，決定作出相對不起訴處理。

2019年8月，畢勤天逼於壓力自首；同年10月，宋天雷也主動投案。至此，該組織考試作弊人員全部落網。今年2月，黃島區檢察院分別處以畢勤天、宋天雷一年六個月的刑期，並各處罰金。隨著他二人的獲判，歷時三年、跨越2000公里的組織考試作弊案最終落幕。

（檢察日報）