不滿樓上滲水用「震樓神器」報復　上海民居全幢住戶慘遭折磨五年

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-01 11:10

上海浦東新區一幢民居，502室住戶與602室住戶早年發生矛盾，前者不滿後者的陽台水管老化滲水，溝通無效後就以「震樓神器」報復，並且一「震」就持續長達5年。 502室住戶稱他們的訴求是602室搬走，602室住戶則透過傳媒表示願意投降，「只要停止震樓甚麼都好說。」 事件曝光後，有其他居民表示502室住戶震樓的力度已有明顯減少，甚至在周五（4月30日）早上突然停止。不過，502室住戶至今仍未現身。

「震樓神器」令其他居民飽受騷擾，其中在602室睡房，以手機分貝軟件測試，看以見到噪音達66分貝。

602室住戶王女士表示，他們與502室住戶多年前其實是好朋友，會一起散步一起逛街，未料到會在2016年因小事而反目成仇。當時602室的陽台水管老化滲水，影響到502室。由於沒有好好溝通，矛盾逐步升級。及至2017年，502室就開始使用「震樓神器」報復。

所謂「震樓神器」，是一種外形類似廁所泵的裝置，前端直接緊貼天花板，尾部用雜物固定即可。據網購平台上的描述，「震樓神器」是專治惡鄰的「居家良品」。其中一款熱銷的「震樓神器」，有震動、敲打、音頻三種模式，除了可用遙控器操作外，甚至可以用手機App遠端控制，並且還有9級力度可以調節。至於「震樓」效果，商家有特意註明「自家聲音輕別家聲音響」。

由於「震樓神器」是無差別攻擊，502室的舉動把其他無辜的住戶也牽涉在內，飽受困擾。例如住在702室的一對老夫妻，85歲的鐘伯伯日光日白正在睡覺，就是因為晚上睡不著只能白天補眠。王婆婆更稱，睡不安好的鐘伯伯近幾年迅速衰老，曾經因精神萎靡摔過兩次跤，折斷5根肋骨。

其他居民也投訴不斷，有一夜無眠第二天無法正常上班的上班族、休息不好沒法好好學習的孩子。一名居民更直言，才剛花費千萬元人民幣購買單位，非常後悔居然沒有在睇樓時發現有異常，「我還以為是普通的裝修噪聲，沒想到日日夜夜不停，天天睡不好，早知道怎麼也不會在這裡買房。」

對於502室住戶的訴求，有居民表示曾經聽過是要求602室搬走，又稱602室的行為對他們的生活造成影響，其他居民卻幫助602室來欺負人。男戶主甚至稱妻子已經搬到其他地方住，除非妻子能夠回到這裡正常生活，否則就不會罷休。602室住戶王女士就直言願意投降。「只要他們願意開門溝通，我馬上就下樓賠禮道歉，或是其他什麼解決方式，都可以商量，只要停止震樓甚麼都好說。」

（綜合報道）