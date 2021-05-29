清華畢業生3萬月薪應徵保母惹議　家政公司：可做家庭教師或管家

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-29 20:27

上海一間家政公司近日在社交平台上發布了一則以「清華-保母阿姨【35k】管家」為標題的求職信息，引發廣泛關注。工作人員透露指，信息中的學歷等個人資料均為真實，並表示「我們有很多像清華、利物浦大學的高端人才。」 對此，有網民表示此舉「浪費學歷」，亦有網民稱「職業無貴賤，各行出精英」。

上述求職信息於周二（25日）在網絡發布後，便引發關注。求職信息顯示，應徵者李靜今年29歲，畢業於清華大學，本科學歷，掌握普通話、英語兩門語言，正尋求合適家庭擔任管家工作，期待月薪為3.5萬元（人民幣，下同），曾於2016年至2018年在湯臣一品（上海最高檔住宅小區之一）服務四口之家；2019年至2021年間曾在上海九間堂服務三口之家。

該求職信息引發了不少人對於應徵者學歷的質疑，對此，發布信息的家政公司有工作人員回應指，公司約有20%的家政服務人員畢業於世界名校或取得本科以上學歷，「名字是化名，學歷是真實的」。該工作人員又說，通過公司介紹家政工作需要登記身份和學歷信息，「身份證、（畢業）證書照片要給到的，國內的大學學信網可查的。」而至於應徵者李靜所讀的專業是什麼，該工作人員就稱不便透露。

該公司表示，公司內有20％高端人才。（齊魯晚報）

該工作人員解釋到，在家政服務行業，高知人才的工作有別於普通保母，主要從事家庭教師或管家工作。包括輔導小孩學業、統籌安排家務工作、保母招聘、宴會準備等，「基本上都是不做家務的」。

那麼，高知人才從事家政服務行業的薪資又如何呢？該工作人員說，此類家政工作每月薪酬約在1.5萬元到5萬元之間，李靜本人的年薪介乎30萬元到40萬元，「之前有一位是年薪60萬的」。網民對此評價不一：

「高端服務業是趨勢」。 「其實主要是家教，家務只是其次」。 「雖然說職業不分貴賤，但名校畢業不應該做些更有意義的事嘛」。 「如果同樣的薪資去做老師，不是能教育更多的孩子嗎。太浪費了」。

實際上，內地近年來屢有高學歷人士從事家政工作，更有高校開設家政學本科專業培育人才。以上海為例，家政從業人員有約50萬，年市場規模約300億元。有專家預計，未來5年，高層次家政行業專業人才的缺口高達20萬。

（南方都市報）