內地「人人視頻」App突下架網民痛哭　傳與騰訊副總裁這句話有關

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-07 17:16

在內地，一些盜版影音平台曾大行其道，但近年來隨着版權意識的提升，此類平台面臨的法律風險也愈來愈大。有網民近日就發現，提供海外影視作品播放的著名應用程式「人人視頻」，已從蘋果App Store下架。 消息曝光後，「#人人視頻下架#」的話題引起熱議，登上微博熱搜，不少網民痛哭表示，自己的快樂被「剝奪了」。有網民還發現，人人視頻的遭遇疑似與互聯網巨頭騰訊副總裁孫忠懷日前的一段講話有關。

據內媒《三言財經》報道，雖然從蘋果App Store下架，但各大Android應用程式商店仍然可以搜索到並順利下載人人視頻。不過，已下載的人人視頻App中，所有影片一度無法播放，至目前已恢復影視劇播放，但是「快看」欄目的內容依然無法觀看。

「人人視頻」App界面。（三言財經）

人人視頻官方解釋稱，即日起，將響應《網絡信息內容生態治理規定》及相關法律法規，即刻下架「快看」相關內容，並進行治理，對影響惡劣的帳號及內容從重從嚴處置。

「人人視頻下架」的話題迅速登上微博熱搜，已有超過5億的閱讀量，及14.1萬討論量。不少網民感慨，「快樂又少了一個」，「不要剝奪我的快樂」。

而在這波討論中，有網民發現，在人人視頻這次下架事件之前，人人視頻曾於上周六（5日）下架了美劇《東城夢魘》（Mare of Easttown，又譯《東城奇案》）。而《東城夢魘》在被下架前，曾被騰訊公司副總裁孫忠懷公開質疑。

騰訊副總裁孫忠懷認為抖音是在給用戶「餵豬食」。（川觀新聞）

6月3日的「第九屆中國網絡視聽大會」上，孫忠懷在演講時提出疑問：「這兩天朋友圈很多人都在發一個美劇叫《東城夢魘》，其實我就好奇，發朋友圈的人是都在家里裝了HBO的有線電視嗎？還是通過帶中文翻譯、中文字幕的某些視頻網站的內容來看的呢？按理說應該由有持牌的公司去廣電總局申請配額購買。」

《東城夢魘》剛被點名就被人人視頻下架，有人認為其中存在某種聯繫。至於這次人人視頻App以及「快看」欄目下架的真實原因，暫時還未有官方消息透露。

《東城夢魘》先行下架，引起猜測。（微博@黑光乍泄）

據悉，「快看」欄目由原來的「劇荒」升級而來。而據報道，「劇荒」欄目集合了用戶自製短影片，通常是從影視劇剪輯下來的三至五分鐘片段，如果看到感興趣的，短影片下方鏈接可以直接跳轉至正片，避免了二次搜索的麻煩。

今年4月，包括愛奇藝、騰訊視頻、優酷、芒果TV等在內的70餘家影視平台發表聯合聲明，共同呼籲短影片平台和公眾帳號生產運營者尊重原創、保護版權，未經授權不得對相關影視作品實施剪輯、切條、搬運、傳播等行為。

人人視頻對「快看」功能下架發表說明。（人人視頻）

此前，各視頻平台存在大量對影視作品剪輯、切割的幾分鐘系列，現在各視頻平台都在有意進行加強審核，減少此類內容。而「快看」上的視頻主要是影視作品的剪輯片段，那麼此次下架或許就與行業抵制短影片侵權剪輯有關。

此次人人視頻下架之所以引起關注，是因其提供大量的熱門美劇，日劇，韓劇，泰劇，海量電影觀賞。人人視頻是著名字幕組平台「人人影視」分家後的一支，另一支「人人影視」於今年初被上海警方查獲，以梁某為首的14名疑犯被拘捕，查處涉案金額1600餘萬元。