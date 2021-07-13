嚮往的生活5 | 張藝興恐雞連雞蛋都不敢拿　專家：或是恐懼症

最近，內地男星張藝興在生活類真人騷《嚮往的生活5》中自爆自己非常害怕雞、鴨等動物。有專家解釋，恐懼像雞、狗、貓一類動物有可能是恐懼症。



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在《嚮往的生活5》中，有一隻叫「彩燈」的番鴨。此外，錄製節目的家庭還養了一群雞。在節目中，張藝興坐在院子裡和大家聊天，有一次「彩燈」突然展翅從欄杆上飛下來，張藝興嚇了一跳。

在其中一集節目中，黃磊安排了一個即興活動，要求張藝興去雞窩拿蛋，拿一個雞蛋可抵種一棵樹。張藝興聽罷立即拒絕，臉上充滿恐懼。黃磊還對張藝興說，「哪還有人怕雞的，雞簡直太弱了，是弱雞啊。」張藝興回答：「這種雞，我和牠一打一，贏不了。」

內媒《都市快報》報道指，杭州一名女子同樣怕雞，不僅從小不敢接近活雞，連雞肉也不敢碰。她平時也鮮少吃雞，尤其是還原度高的白切雞、燉雞等等。對於書本上的活雞圖案，她能不碰，也盡量不碰。

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浙江大學醫學院附屬第一醫院精神衛生科副主任胡少華教授解釋，這類對雞的恐懼反應可能是恐懼症，屬於焦慮障礙範疇。恐懼症患者會對某些特定的對象或處境產生強烈和不必要的恐懼情緒，而且伴有明顯的焦慮及自主神經症狀，並主動採取迴避的方式來解除這種不安。患者明知恐懼情緒不合理、不必要，但卻無法控制，以致影響其正常活動。

胡少華又稱， 如果不適感和痛苦感嚴重影響了工作和生活，那就需要尋求專業心理輔導人員的幫助。