東京奧運｜鍾天使鮑珊菊戴毛澤東襟章領獎　國際奧委會要求解釋

在2日（周一）的東京奧運會場地單車女子團體爭先賽中，鮑珊菊和鍾天使組成的中國隊獲金牌。兩人在頒獎台領獎時，外衣上均扣上毛澤東紀念襟章。

路透社報道指，兩人的做法涉嫌違反《奧林匹克憲章》中不得作出政治表態的規定。國際奧委會則表示已要求中國奧委會解釋事件。



鮑珊菊和鍾天使二人戴上毛澤東紀念襟章一事在微博上引來不少網民讚賞，網民紛紛表示「看了確實很感動，這就是中國未來的力量！」、「主席一定很高興！」、「東方的太陽在中國新時代中升起！」、「毛主席看到了，為你們驕傲」、「注意到這個細節，沒有毛主席就沒有新中國，這就是民心所向！為兩位冠軍點讚！」、「運動健兒，為國爭光，告慰偉大領袖毛主席。毛主席，人民永遠懷念您！」等。

共青團湖南省委在官方微博報道事件更表示，「看！冠軍胸前是毛主席像章」，指二人「戴着毛主席像章，一起在東京升國旗唱國歌」，包括《環球時報》、《參考消息》等都在官方微博轉載相關報道。不過鍾天使在微博發的帖文，附上的照片卻不見毛澤東紀念襟章，被網民質疑經過改圖。

鍾天使在微博發的帖文，附上的照片卻不見毛澤東紀念襟章，被網民質疑經過改圖。（鍾天使-cycling@微博）

目前，國際奧委會已要求中國奧委會對此提出報告並作解釋說明，國際奧委會發言人亞當斯（Mark Adams）表示：「我們聯繫了中國奧委會，要求他們提出整個情況的報告，我們正在調查這宗事件。」

《奧林匹克憲章》第五十條提到，不得以任何形式在奧運場館示威或作政治、宗教或種族宣傳，包括不得在個人、運動服或飾物上展示，違者可被取消資格。不過國際奧委會放寬規定，容許選手在賽場上作出屈膝等動作，前提是要尊重和不干擾其他運動員，但繼續禁止選手在頒獎台上作政治宣示。