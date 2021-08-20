江蘇「油膩網紅」粉絲群收2.5萬月費　微博稱審核不嚴已關閉功能

來自江蘇的「油膩網紅」徐勤根因配上慘白妝容、頭髮緊貼頭皮的形象，在「求偶」影片中自稱「人類高質量男性」而走紅，日前更被爆開了粉絲群，且收費不菲，一個月要付2.5萬元（人民幣．下同），包年則有優惠「只用」7.5萬元。對此，微博Vplus官方賬號周五（20日）發布回應稱，平台審核把關不嚴，已將該賬號的V+會員功能關閉。



微博Vplus官方賬號表示，徐勤根的帳號「can_徐先生」近日申請開通V+，然而平台審核把關不嚴，為其開通了相關功能，讓用戶自己設置了過高的訂閱價格，而在收到用戶投訴後，他們已關閉了該帳號的V+會員功能關閉。平台又指，因尚未到結算日期，故未與徐勤根進行費用結算，現時排查是否有用戶付費，如有，立即退還。

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上月21日，徐勤根在微博發布一段3分鐘的影片，自稱29歲、有國外工作經驗的他是「人類高質量男性」，智力比較高等，想求偶人類高質量女性；又指自己可以為女方帶來各種經濟、精神支持，如不定期的財務支持、奢侈品、旅遊時幫忙拍照、翻譯，並基於平等前提交流等。他之後還用流利的商務英語發布了一個「國際版本」。

影片中，戴着眼鏡的徐勤根配上了慘白的妝容，髮型梳着側分、頭髮緊貼頭皮，整個人看起來非常正式、拘謹，但動作又不太協調，獨特人設旋即引發網民廣泛關注甚至二次創作。值得一提的是，徐勤根還經常使用一個側身半蹲的姿勢拍照，並命名其為「高質量男性自拍姿勢解鎖」，甚至吸引劉濤、迪麗熱巴等知名藝人擺拍模仿。

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至於上述粉絲群，入群的費用為2.5萬元，半年5萬元，包年7.5萬元。任職金融界的徐勤根稱，自己可以提供涉及全球及國內金融衍生品交易方面的高價值金融經濟信息和情報，還可以提供諮詢服務。