秉持「老上海」時髦法國影后亦曾造訪　和平美髮廳近80載後終歇業

上海「和平美髮廳」位於黃浦區順昌路，其從上世紀開業至今，一度風靡上海灘，即使老式美髮廳日漸式微，但憑着秉持老上海的時髦味道，不少年輕人仍會專程來「打卡」，甚至吸引過有「法蘭西之吻」美稱的蘇菲·瑪索來拍攝取景。然而，隨着順昌路所在的建國東路70街坊迎來舊改，周三（15日），該經營了近80年、承載數代上海人記憶的美髮廳也正式歇業。



周五（17日），雖然店面經已退出歷史舞台，但和平美髮廳店主王師傅的身影卻依然存在，彷彿店舖馬上又要營業。只是，往日的忙碌狀態不再，靠着紅皮沙發椅背，神情格外輕鬆的王師傅在在提醒着來訪者，店舖熙來攘往的一面確實俱往矣。其實，王師傅的經歷可不簡單，其曾本色出演電影《紐約紐約》中手藝精湛的「廖師傅」。而當日他和妻子回來，僅僅是因為有節目拍攝，需要借場地而已。

和平美髮廳店主王師傅。（澎湃新聞）

據王師傅介紹，和平美髮廳的歷史可以追溯至1940年代，其起初是國營單位，1960年代一度改名為「東風」，後經過改革開放，國營理髮店逐漸轉制，業務承包給了個人。至1990年代，退伍歸來的王師傅接手了該美髮店。

時光稍縱即逝，可這31年來，該店的裝修和工具幾乎沒有變化，設備依然是那些皮沙發、燙髮機，結賬依然是靠算盤，至於員工也都是老面孔，並堅持着師傅當年的教導，男女賓客分開接待。社會風尚日新月異，現時的理髮店裝修愈發新潮花哨，甚至有些「進門便倒一杯咖啡」，可凡此種種，王師傅都不為所動，把顧客的頭髮理好、合理收費，是其始終如一的堅持，只因其認為，效率實惠才是對老顧客的尊重。

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蕾絲簾布做襯的玻璃窗、貼滿電影劇照和老式海報的牆面等，老上海的時髦與風尚就是靠着和平美髮廳成功傳承，除了鼎鼎大名的法國女演員蘇菲·瑪索，Angelababy、阮經天等兩岸三地的明星也曾在此拍攝取景。而和平美髮廳的顧客亦從不限於頭髮花白的老顧客，反而不少追求復古的年輕人會專程來燙髮，感受一下老上海的感覺，「有的女孩子燙完，一看鏡子說自己像軍官的太太」。

可隨着順昌路所在的建國東路70街坊自去年起迎來舊改，附近居民、店舖已先後搬離，和平美髮廳最後始終要說告別。在停業的第二天，甚至仍不時有顧客上門，在得知此情不再後才遺憾而去。

其實，和平美髮廳今年8月在舊改項目建設方的支持下開啟老店煥新計劃，希望為王師傅找接班人，但遺憾的是，直至停業仍未覓得合適人選，故未來和平美髮廳能否回歸仍是未知數。