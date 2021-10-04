全面小康｜重慶「棒棒」冉光輝日抬百斤貨　拒當網紅只靠雙手賺錢

撰文：林芷瑩
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9月28日，國務院新聞辦公室發表《中國的全面小康》白皮書，指出中國的全面小康，是全體人民共同享有發展成果的小康，體現了實現共同富裕的社會主義本質要求。
央視新聞推出專欄《我們的日子有奔頭》 ，講述一個個鮮活生動的小康故事。第一個故事，要從一張11年前的照片說起。

2010年，冉光輝牽着3歲兒子，走下重慶朝天門批發市場石梯的照片。有人說，「他肩上扛着生活，手裡牽着未來」。（央視新聞）

2010年，網上曾廣為流傳一張男子扛着過百斤貨物，牽着3歲兒子走下重慶朝天門批發市場石梯的照片。相中人是重慶的一名「棒棒」（挑夫/臨時搬運工），名叫冉光輝，原本在重慶墊江老家務農。農閒時，他會到城中的各個碼頭、商場幫人運貨，補貼家用。2009年，當年40歲的冉光輝舉家進城，並在重慶市做全職「棒棒」。

最初幾年，冉光輝一家只能租住在破舊不堪的棚戶區，一家幾口只能擠在狹小的出租屋內，兒子只能在灶台旁搭起一個小桌面，借廚房的燈光做功課。為了有一間屬於自己的家，冉光輝拼命工作，一年差不多有350天都在運貨、發貨，風雨無阻，最辛苦甚至連續24小時沒有睡覺。

運貨時，冉光輝多會脫下衣服，赤膊將貨物抬上肩，雙手用力攥住麻繩前行，「不是不講文明，衣服穿起打滑，脫了好扛些」。由於常年用手抓取貨物，冉光輝的手掌不僅布滿老繭，手指關節也嚴重變形，而長期彎腰抬重物也令他的腰部勞損，嚴重時走幾步就會異常疼痛。

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然而，即使生活再苦，冉光輝也從沒想過放棄，「雖然幹的活比較辛苦，基本就是靠力氣掙錢，但每當想到通過自己的打拼，能讓老婆和孩子過得更好，也就不覺得累了」。當年，冉光輝的妻子瞿光芳在餐館工作，無法照顧兒子，他於是帶着兒子冉俊超去工作，「做我這個活，自由一點。我隨時把孩子一路帶着，一邊扛貨，一邊牽着他」。

靠着運送一包又一包的貨物，2016年，冉光輝終於在重慶「解放碑」附近貸款購入一間60平方米的二手單位，兒子不用再借廚房的燈光做功課，一家人也不用擔心下雨漏水，有瓦遮頭。瞿光芳記得，剛搬入新屋的第一日，她與丈夫在家中相視而笑後落淚，「這個家不容易，是他辛辛苦苦扛出來的」。

冉光輝多年前牽着兒子運貨的照片，令他受到不少媒體關注，甚至有人邀請他做商業代言。但面對紛至沓來的邀約，冉光輝一一拒絕，「當網紅不適合我，我就是個下力氣吃飯的人。棒棒（這份工作）雖然累，但靠自己的雙手，靠力氣賺錢心裏才踏實」。如今，冉光輝最大的心願就是努力工作，為兒子多儲錢讀書，「幹到幹不動的時候再說，現在先把兒子培養出來」。

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重慶
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